"يحول الجري لحرارة تكوي الملابس".. سخرية من "حذاء المكواة"

08:52 ص | السبت 15 يونيو 2019
شركة "نايكي"

شركة "نايكي"

كتب: كريم عثمان

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حملة سخرية ونقد لاذعة طالت شركة "نايكي" الأمريكية لإنتاج الأدوات والملابس الرياضية، بعدما أطلقت حذاء نسائيا يشبه المكواة، من خلال تصميمه المماثل لها. 

"حذاء قبيح".. هكذا وصف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الحذاء الذي شارك في حملة إعلاناته لاعبة كرة القدم الإنجليزية فران كيربي، ونجمة التنس لورا روبسون.

وعبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعرض "الحذاء المكواة" لموجة سخرية بسبب شكله الغريب، حيث قال أحد المتابعين: "إنه زوج من الأشياء الكريهة مع شعار نايكي"، فيما سخر آخر قائلًا: "إنه يحول طاقة الحركة عندما تجري به إلى حرارة لكي الملابس".

وأطلقت "نايكي" الحذاء الجديد "إير ماكس إف إف 720" باللونين الأبيض والأسود.

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