السعودية تسمح للسجين بالخروج 24 ساعة كل شهر للاختلاء بزوجته

02:48 ص | السبت 15 يونيو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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كشف مدير عام السجون السعودي، محمد الأسمري، عن بند جديد للخلوة الشرعية، يسمح للسجين بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر لقضاء الخلوة الشرعية مع زوجته بمنزله، وفق ضوابط وشروط معينة.

وقال "الأسمري"، إنه بإمكان المسجونين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 شهور، وحينها من الممكن لهم الخروج لمدة 72 ساعة، مبينا أنه يراعى في الأمر حسب كل قضية وإدانة كل موقوف، بحسب صحيفة "الأيام".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أوضح مدير عام السجون بالسعودية: "لو كانت قضية السجين جنائية خطيرة، وهي نسبة قليلة جدا من قضايا الموقوفين، فلدينا بيوت عائلية على مستوى راق جدا، تقارب مستوى الفنادق، يتم فيها الخلوة الشرعية لأصحاب القضايا الجنائية، وهي مدارة من قبل إدارة نسائية".

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