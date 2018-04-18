في عيد ميلاده.. إنجازات حققها محمد صلاح لا تعرف عنها شيئا

12:55 ص | السبت 15 يونيو 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: رحاب عبدالراضي

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إنجازات متعددة حققها منذ انضمامه للدوري الإنجليزي، ألقاب تلو الأخرى أهداف مميزة، بالإضافة إلى حصد بطولة أوروبا على حساب "توتنهام"، فمسيرة محمد صلاح يعرفها القاصي والداني.

وفي عيد ميلاده، هناك بعض الإنجازات التي حققها "صلاح"، ونشرها الموقع الرسمي لنادي "ليفربول"، هذا الموسم لم تكن معروفة للجميع.

إلى الآن يمتلك ليفربول 447 هدافا عبر تاريخه الممتد لنحو 125 عاما، ونجح صلاح في أقل من عام أن يكون ضمن أفضل 70، كما لا يوجد سوى 12 لاعبا فقط أحرزوا أهدافا في الدوري الإنجليزي أكثر منه.

ومنذ المباراة الأولى التي ارتدى فيها محمد صلاح تيشرت "الريدز"، وهو يحقق الإنجازات، حيث بات اللاعب رقم 17 في الربع الأخير من القرن الماضي الذي يسجل في أول ظهور له مع الفريق، قبل أن يسجل في أول مباراة أوروبية له مع  "ليفربول" والتي كانت الأولى له أيضا على ملعب آنفيلد.

وشارك صلاح في شهر نوفمبر، كبديل أمام ستوك سيتي، ليحرز هدفين في الفوز بثلاثية نظيفة، ليصبح خامس بديل يحرز هدفين في مباراة بالدوري عبر تاريخ ليفربول.

اختير محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر، بفضل أهدافه السبعة في أربع مباريات، ومنذ ذلك الحين فاز مو بالجائزة مرتين ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصل عليها ثلاث مرات في موسم واحد.

وسجل الفرعون المصري في 31 مباراة من أصل 45 خاضها مع ليفربول حتى الآن، كما يمتلك صلاح في جعبته "هاتريك" وحيدا، ويعد الإنجاز الفردي الأفضل لصلاح، هو إحرازه أربعة أهداف في مباراة واحدة أمام واتفورد على ملعب آنفيلد، ليصبح رابع لاعب في تاريخ الريدز يحرز رباعية في مباراة واحدة، ليعادل "مو" رقم توريس بالوصول للهدف رقم 33 في موسم واحد، وكان وصوله لهذا الرقم في مباراته رقم 41 ظاهرة استثنائية.

نجح صلاح تقريبا في هز شباك جميع الفرق في الدوري الإنجليزي، كما سجل سبعة أهداف في مرمى الستة الأوائل بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وصنع هدفين.

أحرز عشرة أهداف في النسخة الجارية من دوري الأبطال، ولا يوجد سوى أربعة لاعبين فقط سجلوا أكثر منه لصالح الريدز منذ انطلاق البطولة بمسماها الجديد.

ويعد صلاح من أكثر وأدق اللاعبين تسديدا على المرمى، حيث سجل 40 هدفا لتصل نسبة تسديداته الناجحة إلى 49.2%، وهو ثاني أفضل معدل في العالم حيث لا يتفوق عليه سوى شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

 

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