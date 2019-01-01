في عيد ميلاده.. كيف شغل محمد صلاح نفسه بالرد على الناس والجمهور؟

سطع نجمه كثيرا في الفترة الأخيرة، فحقق نجاحات متتالية لم يسبقها إليه لاعب عربي أو مصري، ليجبر الجميع على الإشادة به وبإنجازاته، كما أحبه الجمهور والمصريون خاصة وتفاخروا به في العديد من المناسبات، يخرجون هتافات له من قلوبهم مع كل مباراة يؤديها أو هدف يسجله، حتى أصبح حبيب الملايين.

ولكن هناك بعض المواقف التي تقع من حين لآخر، تجعل البعض ينتقده، يرد عليها نجم ليفربول تارة، ولا يعطي لها اهتماما تارة أخرى، وفي عيد ميلاد الفرعون المصري، نعرض أبرز المواقف التي رد بها "صلاح" على الناس وشغل نفسه بالحديث عنهم:

غيابه عن التهديف في منتصف بطولة الدوري الإنجليزي، جعل الجمهور ينتقده بينما طالبه البعض بالتركيز للعودة إلى إحراز الأهداف كما عودهم دوما، ليرد "صلاح" على ذلك بعد قيادته فريقه ليفربول للفوز على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد، بهدفين مقابل هدف، وكان محمد صلاح، سببا مباشرا لهدف فوز الليفر بكرة رأسية له أربكت حارس مرمى ومدافع الخصم، معلنة انتصار الريدز وتصدرهم المؤقت للبطولة، إذ رد "صلاح" على منتقديه، بسبب صيامه عن التهديف في آخر خمس مباريات بالبريميرليج.

لست مهتمًا بالتهديف

وقال في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "نعم أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم.. أنا لست مهتما بالهدف سواء يحتسب لي أو للمدافع، الأمر الأهم هو الثلاث نقاط التي حصلنا عليها، والفوز بالدوري الإنجليزي".

هذا التصريح أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض غرورًا لم يعتدوه من نجمهم.

وصلت لمكانة لم يصل إليها أحد من قبلي

أثناء حضور "صلاح" مؤتمرا صحفيا بمناسبة اختياره سفيرًا لبنك الإسكندرية المصري، يوم 11 مارس الماضي، قال "الضغط كبير جدًا على شخصي، كمصري وعربي وأفريقي، وصلت لمكانة لم يصل إليها أحد من قبل، وتأثيري على الناس كبير جدًا"، مضيفا "صرت لا أهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، اهتمامي صار أكبر من ذلك، من الممكن أن يعلّق صبي صغير بكلام إيجابي، أو يسبني ويرحل".

وتابع "صلاح" حديثه قائلا: "عقلي بات متزنًا وأقضي وقتي في المنزل، ألعب مع أصدقائي أو أقرأ أو أشاهد شيئًا، لا أضيع وقتي في الإمساك بهاتفي والدخول على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة ما يحدث أو ما يقوله الناس عني".

اعتبر الجمهور أن تصريحه به شىء من الغرور، وأنه أهمل في حديثه أسماء كبيرة على المستويين العربي والأفريقي، مثل صامويل إيتو وديديه دروجبا.

الناس مستنية لي الخطأ

وبعد الهجوم الكبير عليه إثر تصريحاته بأنه لم يصل أحد إلى مكانته، كتب "صلاح" عبر حسابه على "تويتر" "مندهش جدًا من (بعض) الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم.. من الواضح إن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".