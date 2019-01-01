"سامسونج" تعلن عن إطلاق هاتفها المصفح "Galaxy Xcover 4s"

كشفت شركة "سامسونج" الكورية عن نيتها إطلاق هاتفها الجديد المقاوم لأصعب الظروف المناخية والصدمات والخدوش "Galaxy Xcover 4s".

ويتميز الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، ومقاومته للصدمات والخدوش، وتحمل الحرارة والبرودة الشديدة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وزودت "سامسونج" الهاتف بشاشة 5 بوصات ودقة عرض (1280/720) بيكسل، بالإضافة إلى معالج "Exynos 7885" ثماني النوى، بتردد 1.6 جيجا هيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

كما يتكون الهاتف من بطارية سعة 2800 ميلي أمبير، ويتمتع بكاميرا أساسية بدقة 16 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى أزرار إضافية على الواجهة الأمامية، للتحكم بالتطبيقات.

ولم تعلن "سامسونج" بعد موعد طرح الهاتف الجديد الذي سيصل سعره إلى 340 دولارا.