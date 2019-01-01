بالفيديو| "الدموع الزرقاء".. ظاهرة تهدد الحياه البحرية بالصين

11:50 م | الجمعة 14 يونيو 2019
بالفيديو| "الدموع الزرقاء".. ظاهرة تهدد الحياه البحرية بالصين

بالفيديو| "الدموع الزرقاء".. ظاهرة تهدد الحياه البحرية بالصين

كتب: الوطن

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يراقب العلماء المحيطات والبحار والجزر بالإضافة للفضاء، لمعرفة الظواهر غير الطبيعية واكتشافها بشكل مستمر، وطور علماء صينيون وأمريكيون طريقة لتتبع ظاهرة "الدموع الزرقاء" بالصين.

وقال العالم لين تشي إنه تم ابتكار طريقة لتتبع العوالق المضيئة في المياه الساحلية بالصين، حيث تلمع العوالق المعروفة باسم "Noctiluca scintillans"، باللون الأزرق عند شعورها بعدم الراحة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويمكن رؤية الأضواء الزرقاء والتي تسمى "الدموع الزرقاء" بعد حلول الظلام على العديد من شواطئ الصين، وعلى الرغم من أنها تبدو جذابة إلا أنها سامة للحياة البحرية والبشر.

وأوضح "تشي" أن الطريقة التي تم تطويرها تعتمد على تتبع محطة الفضاء الدولية والأقمار الصناعية التابعة لوكالة "ناسا"، للكائنات المضيئة، ما يساعد على الحد من الأضرار التي تلحق بالحياه البحرية.

وأكد "تشي" إنه سيتم استغلال ظاهرة "الدموع الزرقاء" من أجل جذب السياح لمشاهدتها، مع الحد من نموها تجنبا لعدم الإضرار بالحياة البحرية.

 

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