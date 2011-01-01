"اطلع بره" يحصل على الدوري السوداني.. لماذا سُمي النادي بهذا الاسم؟

11:03 م | الجمعة 14 يونيو 2019
نادي اطلع برة

نادي اطلع برة

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

قبّل أقدامهم.. القصة الكاملة للبابا فرانسيس وقادة جنوب السودان

قبّل أقدامهم.. القصة الكاملة للبابا فرانسيس وقادة جنوب السودان

إعادة ضخ النفط بحقل النار في جنوب السودان

إعادة ضخ النفط بحقل النار في جنوب السودان

جنوب السودان: مقتل 33 شخصا في حريق بولاية غرب بحر الغزال

جنوب السودان: مقتل 33 شخصا في حريق بولاية غرب بحر الغزال

جنوب السودان يتصدر المجموعة الأولى في دوري حوض النيل لكرة القدم

جنوب السودان يتصدر المجموعة الأولى في دوري حوض النيل لكرة القدم

نجح نادي "اطلع بره" من جنوب السودان في حصد لقب الدوري المحلي للمرة الثالثة في تاريخه ليحجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

وأثار اسم النادي استغراب الكثيرين، ولكنه يعود لاسم حي "اطلع برة" في العاصمة جوبا.

وارتبط هذا الاسم بالصراع بين السودان ودولة جنوب السودان قبل استقلالهما، حيث كان جنود دولة السودان يدخلون الحي ليلاً ويطلبون من الرجال بالخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح باستعمال كلمة "اخرج من منزلك"، أو "اطلع بره"، بحسب "العربية".

بعد عامين من الاستقلال الذي تم في عام 2011 لعب المنتخب الوطني لدولة جنوب السودان مباراته الأولى وكانت أمام الجار الأوغندي وتعادلا بهدفين لكل منهما ذلك بعد أن كان الدوري انطلق في العام ذاته.

وتعاقب على دوري جنوب السودان في السنوات الأربع ثلاثة أبطال: "السلام، الملكية، اطلع برة"، الذي توج باللقب مرتين، آخرها عام 2015.

"اطلع بره" شارك في البطولات الأفريقية مرة سابقة في نسخة 2014 وخرج من الدور التمهيدي.

وشارك في كأس الاتحاد الأفريقي المعروف بالكونفيدرالية وخرج أيضا من الدور التمهيدي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

5 شروط في أولى حفلات "الديسكو الحلال" بالسعودية : "الشورت ممنوع"

5 شروط في أولى حفلات "الديسكو الحلال" بالسعودية : "الشورت ممنوع"

تستعرض الوطكن شروط أولى حفلات "ديسكو حلال" والتي ستقفام اليوم بمدينة جده السعودية
نشرته على مليون جهاز.. هواوي تطلق بديل لـ"أندرويد" وتتحدى جوجل

نشرته على مليون جهاز.. هواوي تطلق بديل لـ"أندرويد" وتتحدى جوجل

قال مسؤول تنفيذي في شركة "هواوي" الصينية، الخميس، إن هواوي سوف تحاول "على الأرجح" إطلاق العلامة التجارية لنظام "هونجمنج"، الذي قال إنه نُشر كمرحلة أولى على ما ي
"الوقاية من السرطان والسكري".. فوائد لا تعرفها عن الطعمية

"الوقاية من السرطان والسكري".. فوائد لا تعرفها عن الطعمية

تستعرض الوطن فوائد الفلافل "الطعمية" والتي من أبرزها حماية القلب والوقاية من السكري
إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" بجدة.. ونجم الراب يعتذر للسعوديين

إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" بجدة.. ونجم الراب يعتذر للسعوديين

نشر مغني راب الأمريكي "ني يو" عبر حسابه بتويتر تغريدة اعتذر فيها لسكان السعودية عن عدم إحياؤه لأولى حفلات ديسكو حلال بعد إلغاؤه بسبب الهيئة العامة للترفيه
أطباء ينصحون بتناول المشمش: مفيد للقلب والضغط وتورم القدمين

أطباء ينصحون بتناول المشمش: مفيد للقلب والضغط وتورم القدمين

ينصح الأطباء بتناول ثمرة المشمش لما لها من فوائد عظيمة في مساعدة مرضى القلب