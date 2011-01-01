"اطلع بره" يحصل على الدوري السوداني.. لماذا سُمي النادي بهذا الاسم؟

نجح نادي "اطلع بره" من جنوب السودان في حصد لقب الدوري المحلي للمرة الثالثة في تاريخه ليحجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

وأثار اسم النادي استغراب الكثيرين، ولكنه يعود لاسم حي "اطلع برة" في العاصمة جوبا.

وارتبط هذا الاسم بالصراع بين السودان ودولة جنوب السودان قبل استقلالهما، حيث كان جنود دولة السودان يدخلون الحي ليلاً ويطلبون من الرجال بالخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح باستعمال كلمة "اخرج من منزلك"، أو "اطلع بره"، بحسب "العربية".

بعد عامين من الاستقلال الذي تم في عام 2011 لعب المنتخب الوطني لدولة جنوب السودان مباراته الأولى وكانت أمام الجار الأوغندي وتعادلا بهدفين لكل منهما ذلك بعد أن كان الدوري انطلق في العام ذاته.

وتعاقب على دوري جنوب السودان في السنوات الأربع ثلاثة أبطال: "السلام، الملكية، اطلع برة"، الذي توج باللقب مرتين، آخرها عام 2015.

"اطلع بره" شارك في البطولات الأفريقية مرة سابقة في نسخة 2014 وخرج من الدور التمهيدي.

وشارك في كأس الاتحاد الأفريقي المعروف بالكونفيدرالية وخرج أيضا من الدور التمهيدي.