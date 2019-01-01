بالفيديو| إلغاء تدريب أمني بأمريكا بسبب "سمكة"

02:52 م | الجمعة 14 يونيو 2019
بالفيديو| سمكة قرش عملاقة تتسبب في إلغاء تدريب أمني بأمريكا

بالفيديو| سمكة قرش عملاقة تتسبب في إلغاء تدريب أمني بأمريكا

كتب: الوطن

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تسببت سمكة قرش عملاقة في حالة من الرعب بين سكان مدينة "كاليفورنيا" الأمريكية، بعدما ظهرت فجأة في خليج "بوديجا" .

وكتبت شرطة مقاطعة سونوما الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، منشورا باضرارها لتأجيل تدريبا أمنيا في خليج "بوديجا"، بعدما رصدت مروحية استطلاع الأجواء سمكة قرش بيضاء عملاقة في المياه، قبل القيام ببعض التدريبات في المياه المفتوحة في الخليج،  وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وأجل المسؤولون التدريب لضمان سلامة المشاركين به، حيث بلغ طول السمكة ما بين 13 و 15 قدما.

 

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