نشرته على مليون جهاز.. هواوي تطلق بديل لـ"أندرويد" وتتحدى جوجل

قال مسؤول تنفيذي في شركة "هواوي" الصينية، الخميس، إن هواوي سوف تحاول "على الأرجح" إطلاق العلامة التجارية لنظام "هونجمنج"، الذي قال إنه نُشر كمرحلة أولى على ما يزيد على أكثر من مليون جهاز في الصين.

وقال نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات، أندرو وليامسون، في مقابلة إن عملاق الاتصالات الصيني الآن بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص به "هونجمنج" ليحل محل نظام التشغيل الأمريكي "أندرويد"، بحسب "سكاي نيوز.

وقدمت "هواوي" طلبا لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي "هونجمنج" في عدد من الدول، بحسب ما أظهرت بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".