نشرته على مليون جهاز.. هواوي تطلق بديل لـ"أندرويد" وتتحدى جوجل

05:38 ص | الجمعة 14 يونيو 2019
هواوي

هواوي

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

بعد "الحظر الأمريكي".. "هواوي" تسجل علامة نظام تشغيل الهواتف عالميا

بعد "الحظر الأمريكي".. "هواوي" تسجل علامة نظام تشغيل الهواتف عالميا

"هواوي" تضرب بقرارات أمريكا عرض الحائط وتنتج سيارات ذاتية القيادة 

"هواوي" تضرب بقرارات أمريكا عرض الحائط وتنتج سيارات ذاتية القيادة 

إنتل الأمريكية تجري محادثات مع البيت الأبيض لاستمرار التعامل مع هواوي

إنتل الأمريكية تجري محادثات مع البيت الأبيض لاستمرار التعامل مع هواوي

"هواوي" تضرب من جديد وتوقع 46 عقدا مع 30 دولة لإنشاء شبكات الـ5G

"هواوي" تضرب من جديد وتوقع 46 عقدا مع 30 دولة لإنشاء شبكات الـ5G

قال مسؤول تنفيذي في شركة "هواوي" الصينية، الخميس، إن هواوي سوف تحاول "على الأرجح" إطلاق العلامة التجارية لنظام "هونجمنج"، الذي قال إنه نُشر كمرحلة أولى على ما يزيد على أكثر من مليون جهاز في الصين.

وقال نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات، أندرو وليامسون، في مقابلة إن عملاق الاتصالات الصيني الآن بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص به "هونجمنج" ليحل محل نظام التشغيل الأمريكي "أندرويد"، بحسب "سكاي نيوز.

وقدمت "هواوي" طلبا لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي "هونجمنج" في عدد من الدول، بحسب ما أظهرت بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

هجوم على أفيخاي أدرعي بعد استغلاله صورة صلاح لإهانة غزة: كداب يا لوح

هجوم على أفيخاي أدرعي بعد استغلاله صورة صلاح لإهانة غزة: كداب يا لوح

أفيخاى أدرعى يستغل صورة صلاح مع سمكة الحصان ويشن هجوم على الفلسطينين ويتهمهم بالإرهاب
بالفيديو| افتتاح أول "ديسكو حلال" في جدة يثير غضبا وسخرية بالسعودية

بالفيديو| افتتاح أول "ديسكو حلال" في جدة يثير غضبا وسخرية بالسعودية

انقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب افتتاح أول ملهي ليلي بالسعودية، باعتباره مخالف للتعاليم الإسلامية، وبين أنه انفتاح على الغرب
أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

لاتزال هناك عدد كبير من الإجازات الرسمية وخاصة أن أغلبيتها تأتي في أوقات متقاربة مع الإجازات الأسبوعية ما يدفع الموظفين لاستغلال الأمر والحصول على راحة طويلة
سائق «توك توك» مديون يعثر على 40 ألف جنيه ويردها لأصحابها

سائق «توك توك» مديون يعثر على 40 ألف جنيه ويردها لأصحابها

خرج بلال أحمد للبحث عن رزقه كأى يوم يجوب فيه شوارع قريته بـ«التوك توك» الذى اشتراه بالتقسيط
بالفيديو| كائن غريب يمشي في شوارع أمريكا

بالفيديو| كائن غريب يمشي في شوارع أمريكا

نشرت سيدة أمريكية عبر حسابها على موقع "فيسبوك" فيديو لكائن غريب يمشي في أحد الشوارع بالولايات المتحدة