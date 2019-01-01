عاجل| عطل مفاجئ في موقع "إنستجرام"

12:32 ص | الجمعة 14 يونيو 2019
عاجل| عطل مفاجئ في موقع "إنستجرام"

عاجل| عطل مفاجئ في موقع "إنستجرام"

كتب: عبدالرحمن قناوي

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تعرض موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لعطل مفاجئ، منذ قليل، في عدد من دول العالم، حيث عجز مستخدمو الموقع عن فتحه أو الوصول لحساباتهم عليه.

وأشار الحساب الرسمي لجريدة "ديلي ميل" على موقع "تويتر"، إلى أن موقع "إنستجرام" تعرض  لعطل مجددًا، في إشارة لتعرضه للعطل عدة مرات سابقة، كان آخرها أبريل الماضي.

 

 

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