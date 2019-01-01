"صورنا يا نني".. محمد صلاح وشاب من متحدي الإعاقة يخطفان أنظار "دكة المنتخب"

استقبل الجمهور المصري، الذي حضر مباراة المنتخب الودية أمام تنزانيا، مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، محمد صلاح، نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي بحفاوة بالغة.

وكان من بين الجمهور، شاب من متحدي الإعاقة، إذ طلب من "صلاح" التصوير معه.

وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرا "الوطن"، ووثقت ذلك اللقاء بين الشاب وصلاح، إمساك محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي بهاتف الشاب وتصويرهما، في لفتة رائعة، لفتت انظار كل من على وحول "دكة المنتخب".

وفاز منتخب مصر على تنزانيا 1-0، بأقدام أحمد المحمدي، حيث أقيم اللقاء ضمن استعدادت المنتخبين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.