أطباء ينصحون بتناول المشمش: مفيد للقلب والضغط وتورم القدمين

10:12 ص | الخميس 13 يونيو 2019
المشمش

المشمش

كتب: الوطن

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ينصح الأطباء بتناول ثمرة المشمش التي تنتشر بكثرة في فصل الصيف، لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وينصح أطباء القلب والأوعية الدموية بالمشمش ضمن قائمة نظامه الغذائي، إذ يحمي الجسم من أمراض عددة، كما أنّه مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم وتورم القدمين، لوجود نسبة عالية من أملاح البوتاسيوم به، ما يكون له تأثير علاجي حال الخفقان في عملية التبول بحسب "روسيا اليوم".

ويحسن عنصر البوتاسيوم الموجود في ثمرة المشمش حالة الأوعية الدموية، وينشط عملية طرد السموم من الجسم، بما فيها الكوليسترول الزائد، كما يشير الأطباء إلى أنّ تناول المشمش المجفف يساعد على تحسين الحالة الصحية الناتجة عن مشكلات في الدورة الدموية، واضطرابات نبضات القلب والوهن العضلي.

ويوجد في المشمس عنصر يسمى "بيتا كاروتين"، يساهم في علاج أمراض القلب والسرطان، ويمكنه مساعدة كل من يعاني من خلل التوتر "ديستونيا"، إذ يحتوي على مركبات الفلافونويد وفيتامين С.

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