أغنيات شبابية لتشجيع مصر فى «الأمم الأفريقية»: فرحانين بالبطولة

فرحتهم باستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية، جعلتهم يتغنّون بحبها بكلمات حماسية بسيطة نابعة من القلب، مجموعة من المشجعين قرّروا أن يحتفلوا بتنظيم مصر للبطولة، ولتشجيع المنتخب الوطنى بإطلاق أغنيات قريبة من لسان حال عشاق الساحرة المستديرة.

«اجرى وباصى، رقص، شوط، ماتخافش منه وفوت، وإن هاجمك إوعى يفوت، وأقفل له فى كل مكان، يلا يا مصرى، ورّى الدنيا فعلاً، لما تقرر تقدر وتعمل أكتر، هما لاعيبة وانتو لاعيبة، وروهم انكو حريفة، للأجوان انتو عنوان»، كلمات قام بكتابتها سامى محمود حنفى، كاتب ومؤلف، ليحمس من خلالها اللاعبين: «ده بيكون لسان حالنا، إحنا بنشجع الفريق فى أى تجمع، حاولت أختار كلمات قريبة من المواطن المصرى وبساطته».

أسبوعان فقط هى الفترة التى استغرقها فريق العمل لتنفيذ الأغنية: «إحنا أنتجنا الأغنية على حسابى أنا والمغنى رونى داود، هو عراقى الأصل، هولندى الجنسية، لكن الكلمات كانت طالعة من قلبه، إحنا كشعب محتاجين نفرح».

يحب نجم الكرة العالمى محمد صلاح، يعشق كرة القدم، ويهوى كتابة وغناء الكلمات الحماسية لمؤزارة المنتخب الوطنى، شهاب كمال، 23 عاماً، من مدينة طنطا محافظة الغربية، قام بكتابة أغنية بعنوان «وقت التحدى» ليهديها أيضاً للمنتخب الوطنى خلال فترة البطولة: «وقت التحدى أفريقيا واقفة على البيبان، أرض الفراعنة أرض المعركة والميدان، ده مطلع الأغنية عملتها فى ساعتين باشجع بيها المنتخب عن طريق إبراز تاريخ مصر وحضارتها».

وحسب «شهاب» فإنه شارك من قبل بالغناء فى حفلات تقام بدار الأوبرا المصرية: «باشارك باستمرار فى حفلات الأوبرا، وعملت أغنية من قبل للنجم محمد صلاح حققت مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعى».