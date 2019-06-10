بالفيديو| حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 55 مئوية في السعودية

تداول عدد من المغردين عبر موقع "تويتر"، مقطع مصور التقطه مواطن سعودي تكشف درجة الحرارة في إحدى مدن المملكة، والتي أظهرت وصولها إلى 55 مئوية، الأمر الذي دفع الهيئة الرسمية للأرصاد وحماية البيئة التعليق على الصورة المتداولة.

ورصد المواطن ارتفاع درجة الحرارة الأحد الماضي، في محافظة المجمعة بالرياض، حيث بلغت درجة الحرارة 55 درجة مئوية على أحد الطرق الرئيسية، بحسب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو:



مواطن يرصد وصول درجة الحرارة مع بدايات دخول الصيف إلى 55 درجة مئوية في محافظة المجمعة. pic.twitter.com/1qJjo7ka4r — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 10, 2019

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حسين القحطاني، أن القياس الرسمي لدرجات الحرارة والمتعارف عليه دولياً والمعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد هو قياس درجة حرارة الهواء في الظل، بالإضافة إلى معايير الارتفاع ومنطقة الرصد.

وأضاف في تغريدة نشرتها الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"، "ما عدا ذلك يكون عرضة لتأثير المحيط سواء أشعة الشمس والمباني أو المحركات، وأي عوامل خارجية أخرى تؤثر على صحة القراءة، ولهذا نلاحظ قراءات متباينة يتم نشرها دائماً في فصل الصيف".