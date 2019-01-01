جاستين بيبر يدعو توم كروز لخوض قتال: "إذا لم توافق فأنت خائف"

أعلن المطرب الشاب جاستين بيبر، 25 عاما، عبر حسابه الرسمي على موقع التدويتات القصيرة "تويتر"، رغبته في خوض نزال أمام نجم السينما الأمريكية، توم كروز، على حلبة "بطولة القتال المفتوح"، في محاولة لاجتذاب صاحب الـ56 عامًا.

وكتب "بيبر" تغريدة، قال خلالها: "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، توم إذا لم توافق على هذا التحدي فأنت خائف، لا يحرجك الأمر على الإطلاق، من يريد أن يستضيف هذه المعركة؟".

قرار "بيبر" لفت انتباه كثير من المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي، بسرعة كبيرة، وجعل الجميع يبدي توقعاته لنتيجة المباراة في حالة وافق "كروز" على خوض النزال، وجاءت أغلبها في صالح نجم السينما، حيث ترى الغالبية أنه الأكثر لياقة والأجدر بالفوز بالنزال، بحسب "بي بي سي".

وتحدث الملاكم كونور ماكجريجور، البطل السابق في بطولة القتال المفتوح، عن توقعاته بشأن المباراة، وقال: "هل كروز لديه القدرة على القتال؟"، وعرض استضافة شركته للحدث.

فيما آثر توم كروز، الصمت، ولم يرد على عرض جاستين بيبر، إلى الآن، سواء بالموافقة أو الرفض.