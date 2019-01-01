جاستين بيبر يدعو توم كروز لخوض قتال: "إذا لم توافق فأنت خائف"

04:48 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2019
جاستين بيبر وتوم كروز

جاستين بيبر وتوم كروز

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

"قِصر قامة" توم كروز يبعده عن بطولة الجزء الثالث لـ"جاك ريتشر"

"قِصر قامة" توم كروز يبعده عن بطولة الجزء الثالث لـ"جاك ريتشر"

توم كروز الفنان من دون الإنسان.. ديانة الساينتولوجيا

توم كروز الفنان من دون الإنسان.. ديانة الساينتولوجيا

المسلماني: توم كروز لم ير ابنته منذ عامين بسبب ديانته الغريبة

المسلماني: توم كروز لم ير ابنته منذ عامين بسبب ديانته الغريبة

توم كروز ينسى غلق سرواله في العرض الخاص لأحدث أفلامه

توم كروز ينسى غلق سرواله في العرض الخاص لأحدث أفلامه

أعلن المطرب الشاب جاستين بيبر، 25 عاما، عبر حسابه الرسمي على موقع التدويتات القصيرة "تويتر"، رغبته في خوض نزال أمام نجم السينما الأمريكية، توم كروز، على حلبة "بطولة القتال المفتوح"، في محاولة لاجتذاب صاحب الـ56 عامًا.

وكتب "بيبر" تغريدة، قال خلالها: "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، توم إذا لم توافق على هذا التحدي فأنت خائف، لا يحرجك الأمر على الإطلاق، من يريد أن يستضيف هذه المعركة؟".

قرار "بيبر" لفت انتباه كثير من المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي، بسرعة كبيرة، وجعل الجميع يبدي توقعاته لنتيجة المباراة في حالة وافق "كروز" على خوض النزال، وجاءت أغلبها في صالح نجم السينما، حيث ترى الغالبية أنه الأكثر لياقة والأجدر بالفوز بالنزال، بحسب "بي بي سي".

وتحدث الملاكم كونور ماكجريجور، البطل السابق في بطولة القتال المفتوح، عن توقعاته بشأن المباراة، وقال: "هل كروز لديه القدرة على القتال؟"، وعرض استضافة شركته للحدث.

فيما آثر توم كروز، الصمت، ولم يرد على عرض جاستين بيبر، إلى الآن، سواء بالموافقة أو الرفض.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. بـ3350 جنيها

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. بـ3350 جنيها

قررت شركة "أوبر" العالمية لنقل الركاب إدخال خدمة جديدة للنقل عبر الطائرات الهوليكبتر.
بالصور| رئيس الزمالك يتسلم سيارته الجديدة.. "تبدأ من مليون و200 ألف"

بالصور| رئيس الزمالك يتسلم سيارته الجديدة.. "تبدأ من مليون و200 ألف"

استلم رئيس نادي الزمالك سيارته الجديدة من طراز "كاديلاك اسكاليد 2019"
فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحامها الملعب

فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحامها الملعب

أعلنت مؤخرًا الفتاة الروسية صاحبة اقتحام ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، سر اقتحامها المفاجىْ للملعب.
بالفيديو| "شد حيلك يا كتكوت".. "أحمد" حارب توتر "ثانوية سهيلة" بزفة امتحانات

بالفيديو| "شد حيلك يا كتكوت".. "أحمد" حارب توتر "ثانوية سهيلة" بزفة امتحانات

على أنغام الأغنية التي أداها الفنان الكوميدي عبدالفتاح حسن أو "غريب" في فيلم "كتكوت" تحفيزًا للنجم محمد سعد أو "كتكوت" تحفيزًا له قبل دخوله مباراة ملاكمة مع خصم
محمد عبدالرحمن ينتحل جسد محمد صلاح.. وأمير كرارة: "أنت لازم تتعالج"

محمد عبدالرحمن ينتحل جسد محمد صلاح.. وأمير كرارة: "أنت لازم تتعالج"

نشر الفنان محمد عبد الرحمن، صورة لوجهه ولكن على جسد محمد صلاح التي نشرها منذ يومين وهو في البحر.