نجوم الفن يشاركون في هاشتاج "السوريين منورين مصر"

حملة حب أطلقها مغردون عبر موقع "تويتر"، تحت هاشتاج حمل اسم "السوريين منورين في مصر"، للتعبير عن ترحيب المصريين بأشقائهم من الشعب السوري المتواجدين في مصر.

وإلى جانب التفاعل الكبير من المواطنين المصريين والسوريين على الهاشتاج، لاقت ملحمة الحب على موقع "تويتر" تفاعلًا أيضًا من قبل بعض نجوم الفن، كان في مقدمتهم النجمة السورية كندا علوش.

وتساءلت كندة: "#السوريين_منورين_مصر هاشتاغ جميل وكلو محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جداً الصراحة هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية وانا مني #المصريين_منورين_الدنيا".

كما شارك الفنان أحمد السعدني على الهاشتاج، قائلا: "السوريين ليهم في مصر زي المصريين".

وشارك محمد هنيدي بتغريدة شارك في الهاشتاج، قائلا: "كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل بردو دولة واحدة السوريين منورين مصر".

ورد سوريون على هاشتاج "السوريين منورين في مصر"، بإطلاق هاشتاج يحمل اسم "السوريين يحبون مصر".

وقال أحد المشاركين في الهاشتاج: "ما شفت حدا بحب السوريين متل الشعب_المصري والله والمحبة متبادلة بيناتن".