وفاة مصري في الكويت بسبب "ضربة شمس".. "درجة الحرارة تخطت الـ50"

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن وافد مصري قضى نحبه في منطقة السرة الكويتية إثر تعرضه لضربة شمس.

وكان خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك السعودي، أعلن أن درجة الحرارة المسجلة في الكويت أمس الأحد وصلت إلى 52.2 درجة مئوية.

وقال مصدر أمني للصحيفة الكويتية، إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن سقوط شخص قرب ممشى السرة، فانتقل رجال الأمن والطوارئ إلى الموقع، حيث تبيّن أنه فارق الحياة، وعُثر بجانبه على أدوات تخص عمله صبّاغاً".

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن وفاة المصري نتجت عن تعرضه لضربة شمس بسبب مكوثه في مكان مكشوف لفترة طويلة.