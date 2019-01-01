تحديد هوية أشهر شخص على موقع "إنستجرام": يتابعه 150 مليون

أعلن مسؤولون في موقع "Hype Auditor"، أن المغنية الأمريكية، سيلينا جوميز، هي الأشهر على موقع "إنستجرام"، بعدما وصل عدد متابعيها إلى 150 مليون شخص، بمتوسط عدد من الإعجابات وصل لـ4.6 مليون إعجاب.

اعتمد القائمون على الموقع في تحديد أشهر الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، على عدد من العوامل، منها استمرارية المشترك في وضع المواد على صفحته الخاصة وحصوله على الإعجابات، بالإضافة لتحليل بيانات الصفحات المزورة والحقيقية، لمعرفة المشتركين الحقيقيين.

واحتلت عارضة الأزياء كايلي جينر المرتبة الثانية بمعدل 3,6 مليون إعجاب للصورة الواحدة.

وحل نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة والذي يوجد لديه عدد مشاركين أكثر من غوميز و جينر ليصل الى 170 مليون الى أن متوسط عدد الإعجاب بصوره يصل الى 2,8 مليون إعجاب.

وفي المرتبة الرابعة حل النجم الأرجنتيني ونادي برشلونة، ليونيل ميسي، بمتوسط عدد من الإعجاب يصل الى 2,5 مليون.