فلكي سعودي يحذر من كويكب خطر يهدد الأرض

09:42 م | الإثنين 10 يونيو 2019
كويكب يهدد الأرض

كويكب يهدد الأرض

كتب: وكالات

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حذر الفلكي السعودي ملهم هندي، من اقتراب رابع أخطر كوكيب في تصنيف الكويكبات الخطرة على الأرض.

وقال هندي، في حديثه مع قناة "العربية"، إن الكويكب يحمل اسم 2006 QV89، وتم اكتشافه عام 2006، ويبلغ قطر الكويكب 30 مترا تقريبا، ويعد متوسط الحجم ويصل لأقرب مسافة له على بعد 6.25 مليون كيلومتر عن سطح الأرض، وهذه المسافة تساوي 15 مرة بُعد القمر عنا.

وتابع "هذا المرور ليس الوحيد لهذا الكويكب قرب الأرض، بل كان له اقتراب أكثر للأرض في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كما اقترب من الأرض في 2013، ومروره دائماً يكون بسلام على الأرض وسكانها".

وأوضح الفلكي السعودي أن الفضاء مليء بالصخور الهائمة التي تتحرك في مسارات عشوائية، منها الصغير بضع مترات، ومنها العملاق يصل لعشرات الكيلومترات.

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