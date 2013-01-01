فيديو| نجم كرة شهير يودع محبيه من فراش الموت: انتظركم في ليلتي الأخيرة

فرناندو ريكسن
دعا فرناندو ريكسن، نجم كرة القدم الهولندي السابق، جمهوره إلى حضور "ليلته الأخيرة"، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية مؤخرًا.
وظهر اللاعب السابق في مقطع فيديو على "تويتر"، لم يتمكن خلاله من تحريك شفتيه نهائيا، فيما وجه رسالة عن طريق نظام تقني.
وقال ريكسن: "أهلا، ستكون عندي ليلة خاصة 28 يونيو الجاري، لأن وضعي يزداد صعوبة فإنها ستكون ليلتي الأخيرة".
وأضاف: "تعالوا واجعلوها ليلة للذكرى. أتمنى أن أراكم قريبا. فرناندو"، في إشارة إلى ظهوره في فندق بمدينة جلاسجو الاسكتلندية.
وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، فإن ريكسن يكابد مرضا خطيرا يعرف بـ"العصبون الحركي"، وهو اضطراب يؤدي إلى انتكاسة تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي وانتقال الإشارات العصبية.
ويخضع اللاعب السابق للعلاج في مستشفى بمنطقة لاناركشاير في اسكتلندا، وتم الإعلان عن المرض أول مرة سنة 2013 مما أجبره على الاعتزال، علما أن وزنه الحالي لا يتعدى 38 كيلوجراما.
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