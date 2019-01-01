تعديل مثير في "فيس بوك"

تخطط شركة "فيسبوك" إلى إضافة تعديل جديد عبر منصته الشهيرة تتعلق بطريقة الإعجاب بالصور والمنشورات.

ونشر خبير مواقع التواصل الاجتماعي، مات نافارا، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، يتحدث عن الميزة الجديدة وكيفية عملها.

وكتب نافارا في التغريدة: "جديد! يتيح فيسبوك الآن النقر المزدوج على المنشور للإعجاب به في نظام iOS".

وسيكون التحديث الجديد عبارة عن الإعجاب بالصور من خلال الضغط على زر الإعجاب (لايك) مرتين.

وتشبه تلك الطريقة التي تخطط "فيسبوك" إتاحتها لجميع المستخدمين قريبًا، بحسب ما قاله موقع "ماشابك" التقني، طريقة الإعجاب بالصور على موقع "إنستجرام".