اعتقال رجل لإشهاره سلاحا داخل مدرسة: "غير مرخص"

صورة أرشيفية
اعتقلت الشرطة البرتغالية رجلا في بلدة سنترا بالعاصمة لشبونة بعدما عثر بحوزته على سلاح ناري غير مرخص في مدرسة محلية.
واستدعيت الشرطة إثر ورود شكوى بشأن اثنين من عمال البناء يعملان في فناء المدرسة تشاجرا، وأشهر أحدهما سلاحا أمام تلاميذ المدرسة.
وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوزط البرتغالية على الإنترنت، أن الشرطة وصلت المكان فورًا واعتقلت المشتبه فيه وصادرت السلاح والذخيرة التي عثر عليها بداخله، حيث تبين أن الرجل ليس لديه وثائق للسلاح أو الترخيص.
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