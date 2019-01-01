اعتقال رجل لإشهاره سلاحا داخل مدرسة: "غير مرخص"

07:02 م | الإثنين 10 يونيو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

"مسدس نشان وبط" لعب تراثية على فرشة "حودة": "من فات قديمه تاه"

"مسدس نشان وبط" لعب تراثية على فرشة "حودة": "من فات قديمه تاه"

فيديو| بـ"مسدس لعبة".. لص يسطو على مصرف في الكويت ويهرب

فيديو| بـ"مسدس لعبة".. لص يسطو على مصرف في الكويت ويهرب

ضبط 900 كيلوجرام من الأخطبوط في البرتغال

ضبط 900 كيلوجرام من الأخطبوط في البرتغال

ظهور أول دب بني إسباني على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

ظهور أول دب بني إسباني على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

اعتقلت الشرطة البرتغالية رجلا في بلدة سنترا بالعاصمة لشبونة بعدما عثر بحوزته على سلاح ناري غير مرخص في مدرسة محلية.

واستدعيت الشرطة إثر ورود شكوى بشأن اثنين من عمال البناء يعملان في فناء المدرسة تشاجرا، وأشهر أحدهما سلاحا أمام تلاميذ المدرسة.

وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوزط البرتغالية على الإنترنت، أن الشرطة وصلت المكان فورًا واعتقلت المشتبه فيه وصادرت السلاح والذخيرة التي عثر عليها بداخله، حيث تبين أن الرجل ليس لديه وثائق للسلاح أو الترخيص.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. بـ3350 جنيها

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. بـ3350 جنيها

قررت شركة "أوبر" العالمية لنقل الركاب إدخال خدمة جديدة للنقل عبر الطائرات الهوليكبتر.
حتى "فيس بوك" لم يرحم "هواوي".. قرار مزعج من عملاق التواصل الاجتماعي

حتى "فيس بوك" لم يرحم "هواوي".. قرار مزعج من عملاق التواصل الاجتماعي

حرم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هواتف "هواوي" من تحميل التطبيق، ويأتي ذلك بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منتجات الشركة الصينية، بعد أن كانت اله
فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحامها الملعب

فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحامها الملعب

أعلنت مؤخرًا الفتاة الروسية صاحبة اقتحام ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، سر اقتحامها المفاجىْ للملعب.
10 فوائد للبطيخ.. وخطر واحد تعرف عليه

10 فوائد للبطيخ.. وخطر واحد تعرف عليه

أبرز فوائد تناول البطيخ يمنع الإصابة بالسرطان يعزز صحة القلب، وخطره الوحيد على المعدة
محمد عبدالرحمن ينتحل جسد محمد صلاح.. وأمير كرارة: "أنت لازم تتعالج"

محمد عبدالرحمن ينتحل جسد محمد صلاح.. وأمير كرارة: "أنت لازم تتعالج"

نشر الفنان محمد عبد الرحمن، صورة لوجهه ولكن على جسد محمد صلاح التي نشرها منذ يومين وهو في البحر.