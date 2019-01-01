تحديث جديد لـ"خرائط جوجل".. يجب السائقين حوادث الطرق والرادار

10:51 ص | الإثنين 10 يونيو 2019
خرائط جوجل

خرائط جوجل

كتب: الوطن

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حدثت شركة "جوجل" الأمريكية تطبيق "خرائط جوجل" لإنقاذ سائقى السيارات فى حالة تعرضهم لحوادث، حيث يشير التحديث الجديد إلى الحد الأقصى من السرعة المحددة لكل الطرق التى يسير فيها قائدي السيارات.  

ويمكن أن يضيف المستخدم كاميرا لرصد السرعات يتم تسجيلها على الطريق.

ومن بين مميزات التحديث الجديد، أنه ينبه قائدي السيارات إلى وجود "رادارات" سرعة على الطرق التي يسير بها من عدمه، كما يتيح الإبلاغ عن حوادث الطرق أو الاذدحام المروري في منطقة ما.

ويدعم هذا التحديث العمل على "خرائط جوجل" المدمجة داخل السيارات الحديثة وفى تطبيقات الهواتف الذكية، وهو ما يجعل قائد السيارة قادر على متابعة الحد الأقصى للسرعات، دون تشتيت انتباهه أثناء القيادة.

ولن يحتاج الأمر من قائد السيارة، لاستخدام هذه التحديث، سوى تفعيل تقنية عداد السرعة، على "خرائط جوجل" من إعدادات التنقل.

 

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