تدشين أولى خدمات شبكة الجيل الخامس في لندن.. أغسطس المقبل

04:52 ص | الإثنين 10 يونيو 2019
الجيل الخامس - أرشيفية

الجيل الخامس - أرشيفية

كتب: وكالات

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أعلنت شركة "ثري" لخدمات الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة أنها ستدشن أولى خدمات نطاق الجيل الخامس في لندن في أغسطس، مضيفة أن هذه الخدمة ستغطي 25 مدينة وبلدة قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت الشركة التي تملكها "هاتشيسون" إنها ستبدأ شبكة الجيل الخامس بخدمة البث العريض في لندن لتكون بذلك قد إنضمت إلى "بي.تي.واي.إي" و "فودافون" في تدشين الخدمة في 2019.

وأوضحت شركة "ثري" إن استثمار البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس تكلف ملياري جنيه استرليني أي ما يعادل 2.55 مليار دولار وقد اشتمل على إدخال تحسينات على الشبكة في مدن بريطانية جديدة وشبكة سحابية أساسية من "نوكيا"، بحسب "سكاي نيوز".

وفي بيان وضح ديف دايسون الرئيس التنفيذي للشركة "من الواضح أن العملاء والشركات يرغبون في المزيد والمزيد من البيانات، لقد عملنا بجد خلال فترة زمنية طويلة لنستطيع تقديم أفضل خدمة للجيل الخامس من البداية للنهاية، إن الجيل الخامس يغير اللعبة بالنسبة للشركة"، وقالت شركة  "ثري" إنها ستعلن عن تفاصيل الأجهزة التي ستكون جزءا من تدشينها للشبكة في يوليو القادم.

وقد دشنت "إي.إي" خدمات الجيل الخامس في ست مدن في شهر مايو في حين ستدشن "فودافون" الخدمة في الثالث من يوليو القادم، وقد قررت الشركتان إخراج هواتف هواوي الذكية من تدشينات الجيل الخامس وذلك يعود إلى عدم التأكد من دعم أندرويد الذي تقدمة جوجل لهذه الهواتف بعد الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة والتي تعوق وصول الشركة الصينية لتقنياتها.

وكانت قد حذرت الولايات المتحدة إن هواوي تمثل خطرا أمنيا وإنها مفتوحة للتجسس من قبل بكين وهو ادعاء نفته الشركة الصينية، وقرر مجلس الأمن القومي البريطاني في أبريل حظر هواوي من التعامل مع جميع الأجزاء الرئيسية لشبكة الجيل الخامس المستقبلية ومنحها دخولا محكوما للأجزاء غير الأساسية لكن الحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.

ومن المتوقع تدشين شبكة الجيل الخامس بشكل تجاري على مستوى العالم في عام 2020. 

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