جوجل يحتفل بالذكرى الـ57 لميلاد "العراب" أحمد خالد توفيق

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ57 لميلاد الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق بنشر صورة كرتونية له على صدارة صفحته الرئيسية.

ونشر ابن "العراب" محمد أحمد خالد، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" قائلا: "جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي- رحمة الله عليه- العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم".

ووجه "محمد" الشكر لـ"جوجل" والقائمين على تنفيذ مشروع ظهور "العراب" على الصفحة الرئيسية.

وتوفيق هو طبيب وروائي مصري ولد في مدينة طنطا ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب.

بدأت رحلته الأدبية مع تأليف سلسلة ما وراء الطبيعة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا واستقبالًا جيدًا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996. في عام 2006 أصدر سلسلة "WWW".

ألف أحمد توفيق روايات حققت انتشارًا واسعًا وأشهرها (رواية يوتوبيا) والتي تُرجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرها في أعوام لاحقة، كما ألف عددا كبيرا من الروايات.

وتُوفي أحمد توفيق في 2 من أبريل 2018 في مستشفى الدمرداش وكانت وفاته لصدمة للشباب الذين يقرأو له والذين حرصوا على حضور جنازته وعزائه وتوديعه حتى قبره والذي كتبوا عليه عبارات الثناء والشكر له.