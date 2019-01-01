صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية

08:50 م | الأحد 09 يونيو 2019
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
كتب: محمد رمضان

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مباراة قوية تواجه فيها اثنان من أساطير المصارعة الحرة وهما أندرتيكر "الحانوتي" وجولدبيرج، والتي تعد أول مباراة تجمعهما.

المباراة التي أقيمت في السعودية يوم الجمعة انتهت بفوز أندرتيكر (54 عاما) على جولدبيرج (52 عاما)، وشهدت نزالًا قويًا من النجمين وبدا كل منهما محتفظًا بلياقته رغم كبر السن.

وأصيب جولدبيرج خلال المباراة بجرح في جبينه إلا أنه نفذ حركته المعروفة بـspear إلا أنها لم تضع حدًا لـ"أندرتيكر" الذي نفذ حركة "tombstone" وحركة "chokeslam" التي يشتهر بها منذ 30 عاما لينهي المباراة بالفوز على جولدبيرج.

 

وتأتي المباراة ضمن اتفاق تعاون بين السعودية وشركة WWE للمصارعة الحرة، بهدف إقامة مهرجانات ومباريات مصارعة حرة على أراضي المملكة.

صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية
صور| جولدبيرج وأندرتيكر يتألقان رغم تجاوزهما الـ50 في مباراة بالسعودية

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