بالفيديو| "شد حيلك يا كتكوت".. "أحمد" حارب توتر "ثانوية سهيلة" بزفة امتحانات

على أنغام الأغنية التي أداها الفنان الكوميدي عبدالفتاح حسن أو "غريب" في فيلم "كتكوت" تحفيزًا للنجم محمد سعد أو "كتكوت" تحفيزًا له قبل دخوله مباراة ملاكمة مع خصم في غاية القوة، تصل طالبة إلى لجنة امتحاناتها خلال أول ايام امتحانات الثانوية العامة مصحوبة بكلمات "توت توت توت شد حيلك يا كتكوت"، وذلك خلال مقطع فيديو لاقى انتشارًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

لم يجد أحمد عباس طريقةً لتهدئة شقيقة خطيبته "سهيلة"، والتي يعتبرها كابنته الصغرى، قبل دخولها أول امتحانات الثانوية العامة إلا الأغاني "البنت كانت نفسيتها وحشة جدا قبل الامتحان ومقضياها عياط وقلق وتوتر ومش عارفة تركز، عشان كدة وأنا موصلها حبيت أهديها وأحفزها في نفس الوقت فتحت أغنية كتكوت وشغلتها في العربية وصورت".

الأغنية أحدثت ما يشبه "زفة" أثناء دخول "سهيلة" للجنة ولاقت تفاعلًا كبيرًا من المحيطين، إلا أن التفاعل الأكبر كان على مواقع التواصل الاجتماعي "حطيت الفيديو استوري واتساب، عجب الناس وقالولي ارفعه على الفيس بوك، رفعته ونمت صحيت لقيته لافف فيس بوك كله"، وهو ما لم يكن يتوقعه الشاب صاحب الـ25 عامًا، حيث استقبل مئات التعليقات التي أعجبتها الطريقة التي ابتكرها وتتمنى للطالبة النجاح والتوفيق.

التعليقات الإيجابية التي استقبلها الفيديو الذي حقق ما يقرب من 700 ألف مشاهدة حتى الآن، قابلها أخرى لم تكن في الحسبان "بعض الناس دخلت شتمت أو قالت كلام مش كويس، وده أنا منمتش من امبارح بمسحه أول باول عشان سهيلة متشوفوش وتتضايق".

الطريقة التي أوصلها بها "أحمد" لتحفيزها أتت بنتيجة إيجابية "سهيلة نفسيتها اتبدلت 360 درجة وحلت كويس جدًا في أول يوم وبتستعد لباقي الامتحانات"، وهي النتيجة التي حفزته لتكرارها مجددًا "في كل امتحان هوصلها بطريقة جديدة ومبتكرة عشان تتبسط وتحل كويس".

"كنت تعبانة جدا ومنهارة قبل الامتحان وأحمد حب يهديني ويخليني ريلاكس فعمل كدة وهو بيوصلني" بتلك الكلمات تحدثت "سهيلة" عمّا قام به خطيب شقيقتها، والذي اعتاد على توصيلها بصورة شبه مستمرة لامتحاناتها، وهو ما أثر عليها بالإيجاب أثناء الامتحان "حليت كويس جدا".

التأثير الإيجابي لما قام به "أحمد" تضاعف بعد خروج "سهيلة" من اللجنة "لما خرجت من الامتحان وشوفت الفيديو وانتشاره وكلام الناس الحلو اللي مكنتش متوقعاه فرحت جدا ونفسيتي اتحسنت وبستعد للمادة الجاية.. ادعولي".