فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحامها الملعب

06:02 م | الأحد 09 يونيو 2019
كينسي ولنسكي

كينسي ولنسكي

كتب: الوطن

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أوضحت مؤخرًا الفتاة الروسية، التي تسللت إلى أرضية الملعب خلال مباراة النهائي بدوري أبطال أوروبا، أنها لم تندم على خطوتها الجريئة هذه.

ووفقًا لما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، كانت اقتحمت الفتاة، كينسي ولنسكي، صاحبة الـ 22 عامًا، الملعب مرتدية ملابس خفيفة للغاية تحمل اسم الموقع الإلكتروني الخاص بصديقها.

وأشارت "وينسكي"، أنها اتخذت أذكى قرار في حياتها عندما نزلت إلى أرضية الملعب في ذلك التوقيت، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك خلال مباراة ليفربول وتوتنهام.

كما أضافت رغبتها في التقاعد عند سن الثلاثين وهي تملك قدر كبير من الأموال، حيث أشارت إلى أن اقتحام الملعب خطوة كبيرة ستساعدها على تحقيق ذلك الحلم، وذلك بعدما سجل داخل موقع صديقها أكثر من 32 مليون شخص بعد ظهورها في الملعب.

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