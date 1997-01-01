بعد هروب 14 أسدا بجنوب إفريقي.. أشهر حوادث هروب الحيوانات في العالم

بعد إعلان السلطات المحلية في جنوب أفريقيا، أمس الأول، هروب 14 أسدا من حديقة للحياة البرية هناك، وتحذير المواطنين بتوخي الحذر، سادت حالة من الخوف والجدل في جنوب أفريقيا، لكن تلك الواقعة ليست الأولى، فمنذ ظهور فكرة حدائق الحيوانات منذ ما يقرب من قرن من الزمان، أصبحت حدائق الحيوانات من مكونات المجتمع، وفي بعض الأحيان، تشعر الحيوانات بالملل من الأسر وتهرب بجرأة، وفي أوقات أخرى، تسمح لهم الثغرات الموجودة في الأسوار للتجول بحرية، وعلى مدار التاريخ أظهرت الحيوانات قدرة ملحوظة على الخروج من الأقفاص أو الأسوار.

وترصد "الوطن" أبرز حوادث هروب الحيوانات من المحميات والحدائق، فعلى سبيل المثال اجتاحت سيول من الأمطار عاصمة جورجيا عام 2015، وارتفع منسوب المياه، ما سبب الفوضى في حديقة الحيوانات في البلاد.

وذكرت حديقة الحيوان أن النمور والدببة والذئاب والأسود، من بين حيوانات أخرى، هربت من أقفاصها، بينما تمكن البعض مثل فرس النهر الضخم من الهروب بهدوء وتجولت في المناطق الحضرية، وعثر على بعض الحيوانات، بما في ذلك أسد واحد على الأقل، مقتولة قبل إعادتهم، وظلت الحيوانات مطلقة السراح لعدة أيام بينما كانت جورجيا تكافح لوقف الخسائر في الأرواح البشرية، وفقدت حديقة الحيوان ما يقرب من 300 حيوان، معظمهم لقوا حتفهم بسبب الفيضان الكبير.

وفي شوارع "صن سيتي" بولاية "أريزونا" الأمريكية عام 2015، هرب زوجان من حيوان اللاما في مطاردة استغرقت ساعتين، وانتشرت مقاطع فيديو لهروب اللاما.

وسببت عاصفة التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عندما اكتشف هروب الحيوانات، ومطاردتها عبر مروحية تابعة للشرطة عالية السرعة، واشتركت مجموعة من الحراس وضباط الشرطة والمهنيين في مجال مراقبة الحيوانات وحتى عدد غير قليل من المارة في تلك المطاردة، ومحاولة القبض على زوجين اللاما بينما كانوا يتنقلون عبر الشوارع وإشارات المرور، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأي أذى.

وفي عام 1997، دمرت الأمطار الغزيرة قفص لبؤة تدعى نالا، في حديقة حيوانات فلوريدا، بالولايات المتحدة، وبينما حاول العمال إصلاح القفص، هربت اللبؤة التي تبلغ من العمر عامين ونصف، وبقيت خارج الحديقة لمدة يومين تقريبًا، ومع ذلك ذكر حراس "جانجلاند" أن نالا، التي نشأت في القفص، حاولت العودة إلى قفصها بعد يومين على الأقل من هروبها، إلا أنه كلما اقترب الحراس لمساعدتها هربت مجددا، وجرى القبض على نالا أخيرًا عندما رصدت بواسطة مروحية بحث، وجرى تهدئتها على الفور ونقلها بأمان إلى حديقة "جانجلاند" الوطنية.

وفي يونيو عام 2013، فتح أحد حراس حيوان الباندا الأحمر القفص لتقديم الطعام، في حديقة الحيوانات الوطنية في العاصمة الامريكية واشنطن، وتمكن حيوان الباندا الأحمر الذي يبلغ من العمر 11 شهرًا من الهرب، وفي فترة قصيرة من الوقت استعيد بعدما تمكن الباندا الذي يُدعى روستي من الهرب لمسافة ميل تقريبًا، ونقلت الباندا الحمراء وزميله، شاما، إلى معهد سميثسونيان لبيولوجيا حفظ الحيوانات في فرونت رويال، بولاية فرجينيا.

وفي عام 2013، تمكن نمر بري من الهرب بحديقة حيوانات ناندانكان الهندية، حيث تبين أن النمر هرب لمحاولة التزواج بأنثى أسيرة أيضا بحديقة الحيوان، وانتهز حراس الحيوان الفرصة ووضعوا تلك الأنثى أمام باب أحد الأقفاص، حيث تجول النمر الذكر بسعادة في القفص، وخلال الأسابيع القليلة التالية، بدا النمر سعيدًا بتناول الطعام، والنوم، والتزواج بأنثاه، ثم بعد شعوره بالملل هرب مجددا، وتسلق جدارًا من طابقين حتى يتمكن من الفرار نهائيا، وحتى يومنا هذا لا يزال ذلك النمر طليقًا.

وفي 1 يونيو 2018، أبلغ عن هروب العديد من الحيوانات، بما في ذلك أسدين ونمران ودب وفهد، من حديقة حيوان إيفل في غرب ألمانيا، حيث تسببت عاصفة رعدية شديدة في فيضانات بالحديقة، واعتقد المسؤولون في البداية أن جميع الحيوانات خرجت من أقفاصها.

وطلبت السلطات من المواطنين البقاء في منازلهم وإغلاق أبوابهم أثناء قيام رجال الإطفاء والشرطة بالبحث عن الحيوانات، وباستخدام طائرة بدون طيار، تمكنت السلطات من تحديد موقع جميع الحيوانات، والتي كان معظمها لا يزال في حديقة الحيوان بأمان، وكان الموظفون غير قادرين على العثور على الحيوانات في أقفاصها بسبب الكم الهائل من الفيضانات، لكن الحيوان الوحيد الذي هرب بالفعل من قفصه هو دب كبير، وأطلق المسؤولون النار عليه بعد اكتشافه على أحد المسارات العامة لحديقة الحيوان.

وفي عام 2012، هربت غوريلا وزنها 400 رطل من قفصها في حديقة حيوان "بوفالو" بمدينة نيويورك الأمريكية، وعضت حارسة الحديقة، وقال مسؤولون في حديقة الحيوان إن الغوريلا "كوجا"، وعمرها 24 عاما، انتهزت فرصة فتح باب قفصها وخرجت إلى منطقة يستخدمها العاملون في الحديقة لكنها مغلقة أمام الجمهور.

وتعرضت الحارسة التي تعتني بكوجا منذ وصولها لبوفالو عام 2007 للعض في يدها وساقها، وأرسلت الشرطة فريقا خاصا لتأمين المنطقة، بينما استخدم الأطباء البيطريين أنبوبا لتهدئة "كوجا"، ثم سحبها العاملون في الحديقة إلى قفصها مرة أخرى، ونقل الزوار إلى مكان مغلق لمدة 45 دقيقة.

وفي 14 يوليو 2018، هرب نمر من نوع "الجاكوار"، من قفصه في حديقة أودوبون في "نيو أورليانز" بالولايات المتحدة، وقتل ستة حيوانات، قبل الإمساك به، ما أجبر الحديقة على إغلاق أبوابها لفترة من الوقت، وافترس النمر 4 حيوانات من الألبكة الشبيهة باللاما، وطائر إيمو، وثعلبا، قبل أن يتمكن فريق بيطري في الحديقة من تخديره، بعد أقل من نصف ساعة، ولم يتضح على الفور، كيف استطاع النمر الخروج من قفصه، وقال مسؤولو الحديقة حينها إنهم يحققون في الأمر.

وفي 27 يناير عام 2018، هرب نحو 52 قردا من فصيلة البابون من حديقة حيوان باريس، ليتم إخلاء الحديقة بعد إطلاق تحذير مفاجئ، وتم استدعاء الطوارئ للمساعدة في البحث عن القردة، كما تمكن ذكر غوريلا من الهروب من قفصه في حديقة حيوان لندن يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 واُحتجز زوار الحديقة داخل متاجر الهدايا لمدة ساعة لحين الإمساك بالغوريلا الهارب.

وعلى الرغم من أن حادثة هرب ذكر الغوريلا في لندن لم تسفر عن مخاطر للزوار، إلا أن جماعات تدافع عن حقوق الحيوان والحياة البرية حذرت من مثل هذه الحوادث. وحاول قردان من فصيلة "الأورانجوتان" الهروب من حديقة حيوان مدينة ديسبورج الألمانية في عام 2015، وتسلق أحدهما الجدار الخارجي لحديقة الحيوان ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار عليه وقتله خوفا من خروجه إلى الشارع وتعريضه المارة للخطر، أما القرد الثاني وهي أنثى الأورانجوتان فقد نجح حراس الحديقة في إصابتها بطلق مخدر وإرجاعها للقفص.

وفي يونيو 2012 هرب 5 قردة من نوع الشمبانزي بعدما عثرت على طريقة للخروج من السياج الخارجي لحديقة حيوان مدينة هانوفر الألمانية، وأثناء اندفاعهم للخروج من الحديقة أصابوا طفلة صغيرة عمرها 5 أعوام، فيما نجح الشخص المسؤول عن العناية بها في إرجاعهم للحديقة بعد أن ناداها وكلمها.

وفي سبتمبر 2016، نجح نمر من فصيلة نمور الثلوج في الهرب من حديقة حيوان فوبرتال الألمانية، وبعد 15 دقيقة استطاع حراس الحديقة العثور على النمر الصغير وتهدئته وإرجاعه للحديقة، ونمر الثلج هو حيوان نادر ويعتقد أنه هنالك 4000 إلى 7000 نمر فقط ما زالت تعيش في البرية، فيما تمكنت أنثى حيوان الراكون من الهرب من حديقة حيوان "تروبيكواريا" في جنوب انكلترا مستغلة الأمطار التي هطلت بغزارة وحفرت طريقها في الأرض وخرجت خارج الحديقة، ولم يستطع حراس الحديقة العثور عليها لكنها عادت بنفسها للعيش من جديد في الحديقة بسبب ذكر الراكون المقيم في الحديقة.

وفي اليابان، نجح طائر بطريق من الهرب من حديقة حيوان في طوكيو في سنة 2012، ولم يتمكن حراس الحديقة من العثور على البطريق الذي كان يبلغ عمره عاما واحدا، وخشوا أنه قد يلقى حتفه بسبب تغير الظروف الطبيعية حوله، وبعد نحو شهرين وُجد البطريق بالقرب من ساحل طوكيو وهو بأفضل صحة وقررت لذلك إدارة الحديقة تركه يعيش هناك، كما نجح زوج من حيوان الباندا الحمراء في الخروج من حديقة حيوان أوبل غرب ألمانيا في عام 2008، ويُعتقد أنهما تسلقا أشجار القصب للهروب، ونجحت إدارة الحديقة في العثور عليهما بعد يومين، وفي عام 2011 قررت إدارة الحديقة إرسال زوج الباندا إلى حديقة حيوان برلين.