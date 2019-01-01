"نوم وأكل وضحك".. 12 نصيحة لتجنب اكتئاب العمل بعد إجازة العيد

اليوم الأحد هو أول أيام عمل الموظفين بعد إجازة عيد الفطر التي بدأت منذ الوقفة أي الثلاثاء الماضي، فالبعض عاد من السفر أو خروجات أو تجمع أسري أو استجمام في المنزل، الأمر الذي يجعل الكثيرين يشعرون بضيق أو اكتئاب للرجوع إلى المهام العملية اليومية ويجدون أنفسهم في حالة مزاجية سيئة وكسل وربما ملل.

ويقدم محمد ضياء خبير تنمية بشرية لـ"الوطن"، بعض النصائح بعد العودة اليوم إلى العمل من إجازة العيد حتى يتجنبون الاكتئاب والضيق:

- تناول وجبة تحتوي على الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها إليها الجسم لإعطائك طاقة.

- احرص على الشعور بالشبع حتى لا تفكر في الطعام ويزيد من الضغط النفسي عليك.

- ممارسة رياضة المشي قبل الوصول إلى العمل في مسافة متوسطة لا تجعل نفسك تشعر بالتعب أو الإرهاق.

- لا تجلس بالعمل بعد انتهاء مدتك، اترك المهام لليوم التالي.

- وضع حافز لك يجعلك تعمل لتحقيقه سواء من الانتهاء من العمل سريعا للخروج مع أصدقائك أو عمل مكالمة هاتفية أو الاتفاق على سفر في الإجازة الأسبوعية وغيره.

- تجنب الحديث مع زملائك عن المشكلات السلبية حتى لا تضع نفسك في حالة مزاجية سيئة.

- الحصول على 10 دقائق "بريك" كل فترة طويلة خلال يومك في العمل حتى يمكنك الفصل كما حاول الابتعاد عن مكان مكتبك.

- النوم بعدد ساعات كافية للشعور بالطاقة وراحة نفسية.

- تبادل الحديث المضحك مع زملائك في العمل للفصل.

- اجلب معك إلى العمل ما يسعدك من طعام أو شراب.

- اذهب إلى عملك قبل ميعادك بمدة بسيطة للاستعداد نفسيا.

- الخروج بعد انتهاء العمل لنسيان روتين العمل.