كاد يتسبب في كارثة.. حصان يركض بـ"جنون" ويلقي بـ"فارسه" أرضا

وقعت حادثة وصفت بـ"الغريبة" في إحدى القرى بجمهورية بشكورتوستان بروسيا، لحصان جمح فجأة واخترق حشدا من المشاهدين، وكاد يتسبب في كارثة.

وحدثت الوقعة في 1 يونيو الحالي خلال الاحتفال بعيد "سابنتوي"، وهو عيد انتهاء موسم الزراعة في نهاية الربيع، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

ولم ينشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه هذا المشهد حتى الآن، لكن التقطه شاهد عيان.

وأظهر الفيديو مسابقة للفروسية في إحدى الحلبات الريفية المسوّرة، وحضر عدد كبير من المشاهدين داخل الاحتفال وهم يهتفون للخيول وفرسانها بحماس.

وفجأة جنح أحد الخيول المشاركة في السباق، ملقيا بفارسه على الأرض، واجتاز الحاجز وركض بسرعة "جنونية" وسط الحشد، كما أوقع الحصان الجامح عربة طفل بطريقه، دون إصابات تذكر.