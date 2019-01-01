الشرطة تكشف هوية صاحب حقيبة مخدرات.. ترك اسمه وعنوانه داخلها

عثرت الشرطة البريطانية في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، على حقيبة ظهر مليئة بالمخدرات في إحدى عربات الترام، تركها رجل دون قصد.

واكتشفت الشرطة صاحب الحقيبة بسهولة دون جهد، إذ ترك الرجل اسمه الكامل وعنوانه، ما جعل الشرطة تسخر منه عبر حسابها على "فيس بوك"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعربت الشرطة في مانشستر من خلال المنشور عن رغبتها في "إعادة لم شملهما"، موضحة: "صفقة أم لا صفقة.. نداء من الشرطة لجمع شمل الممتلكات المفقودة مع صاحبها، نسي شخص فقير حقيبة الظهر أثناء سفره في الترام".

وأضافت الشرطة أنّ الحقيبة تضم 25 حبة كبتاجون، وكمية كبيرة من المسحوق الأبيض وأكياس صغيرة": "شكرا لمالك الحقيبة، ترك بطاقته وفيها اسمه الكامل وعنوانه".

ونشرت الشرطة منشورها بصورة للحقيبة ومحتوياتها، وانضم مئات المستخدمين في فيس بوك إلى السخرية التي أطلقتها الشرطة، وعلقوا بتندر عليها.