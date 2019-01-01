تحدي أكياس القمامة يجتاح الإنترنت.. وتحذير من مخاطره

08:02 ص | الأحد 09 يونيو 2019
تحدي أكياس القمامة

تحدي أكياس القمامة

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

"المكنسة الكهربائية".. تحد جديد ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

"المكنسة الكهربائية".. تحد جديد ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد عز لـ"الوطن": لا أمتلك حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد عز لـ"الوطن": لا أمتلك حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

"المالية": لا صحة لفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

"المالية": لا صحة لفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

إيبارشية المنيا تتبرأ من صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي

إيبارشية المنيا تتبرأ من صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي

ظهر بالفترة الأخيرة تحد جديد في مواقع التواصل الاجتماعي، عرف باسم "تحدي أكياس القمامة"، حيث نشر كثيرون مقاطع فيديو وهم يخوضونه.

ويعتمد التحدي الجديد على أن يرتدي الشخص كيس قمامة من قدميه حتى رقبته، ومن ثم يتم شفط الهواء من داخل الكيس من طرف الكيس من عند الرقبة، من خلال مكنسة كهربائية، وما أن يتم سحب الهواء من داخل الكيس بشكل شبه كامل، يضطر الشخص إلى السقوط والتدحرج، بسبب حالة تشبه إلى حد كبير الشلل المؤقت التي تصيب أطرافه.

وحذر خبراء، بحسب "سكاي نيوز"، من خطورة هذا التحدي على صحة من يقومون به، خاصة أنه يعرض جسم الإنسان إلى نقص في الأكسجين، الأمر الذي قد يصيب بعض أجزائه بالشلل في حال تكراره.

يذكر أنه انتشرت في الفترة الأخيرة مجموعة من التحديات المشابهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها تحدي "رقصة الكيكي"، الذي يستند إلى ترك السيارة تسير ببطء في حين يقوم سائقها بتأدية رقصة وهو يسير إلى جوارها.

وتسبب تحدي "رقصة الكيكي"، بوقوع حوادث عدة في أكثر من مكان حول العالم، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة في كثير من الأحيان وتغريم من يقومون بهذا التحدي الخطير.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. بـ3350 جنيها

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. بـ3350 جنيها

قررت شركة "أوبر" العالمية لنقل الركاب إدخال خدمة جديدة للنقل عبر الطائرات الهوليكبتر.
"عروسة وشهر عسل" لكل سائح في هذه المدينة

"عروسة وشهر عسل" لكل سائح في هذه المدينة

يتم الزواج في طقوس تستمر نصف ساعة، ويتبادل خلالها الزوجان الخاتم لكنه يعد زواج غير قانونى ولا يشمل إقامة علاقات.
حتى "فيس بوك" لم يرحم "هواوي".. قرار مزعج من عملاق التواصل الاجتماعي

حتى "فيس بوك" لم يرحم "هواوي".. قرار مزعج من عملاق التواصل الاجتماعي

حرم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هواتف "هواوي" من تحميل التطبيق، ويأتي ذلك بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منتجات الشركة الصينية، بعد أن كانت اله
من هو عمرو فهمي الذي تسبب في القبض على رئيس كاف بفرنسا؟

من هو عمرو فهمي الذي تسبب في القبض على رئيس كاف بفرنسا؟

ألقت السلطات الفرنسية، اليوم، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أثناء تواجده في باريس لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
"سارة" البطل الحقيقي لمسلسل "حكايتي": اتوجعت لحد ما فتحت أتيليه

"سارة" البطل الحقيقي لمسلسل "حكايتي": اتوجعت لحد ما فتحت أتيليه

وجدت سارة بالصدفة قصة حياتها تشبه بطلة مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبرين، بداية من حرمان أهلها لها للعمل في تصميم الأزياء حتى استطاعت كسر قواعدهم وتحقيق حلمها