وزير التعليم الكويتي ينفي تعاطي المعلمين المخدرات داخل المدارس

قال وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي د. حامد العازمي، إن الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود معلمين ومعلمات وإداريين يتعاطون مواد مخدرة داخل مدارس الوزارة، هو خبر غير صحيح.

ووفقا لموقع "القبس" الإلكتروني، قال العازمي ردًا على سؤال النائب محمد الدلال "هناك تعاون ما بين إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بقطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية وبين إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وهناك خط ساخن مباشر ما بين الطرفين بجانب لجنة مشتركة لتنظيم العمل التوعوي في المدارس"، وأكد بوجود متابعة دائمة لمراقبة السلوك العام من قبل المدارس بشكل عام ومكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بشكل خاص.

وتسعى السلطات الكويتية لمكافحة تعاطي المخدرات أو المتاجرة بها من خلال حملات التوعية ومحاكمة المتورطين فيها طبقًا للقانون وتشديد الإجراءات على النقاط الحدودية لمنع إدخالها إلى البلاد.