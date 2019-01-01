"حمزة للمأكولات" معروض للبيع.. ومالكه: "بيشتموني ليل نهار"

12:25 ص | الأحد 09 يونيو 2019
وائل صبري

وائل صبري

كتب: محمود البدوي

أخبار متعلقة

ولد الغلابة الحلقة 25: عيسى يطلب الزواج من فرح والشرطة تبحث عن "حمزة"

ولد الغلابة الحلقة 25: عيسى يطلب الزواج من فرح والشرطة تبحث عن "حمزة"

هواية «حمزة» الغريبة: من كل بلد «ملعقة»

هواية «حمزة» الغريبة: من كل بلد «ملعقة»

الزوجة 18 في الحلقة 10.. سرقة تصميمات عرض أزياء شركة "حمزة"

الزوجة 18 في الحلقة 10.. سرقة تصميمات عرض أزياء شركة "حمزة"

مسلسل الزوجه 18.. سكرتيرة "حمزة" تقنع "فريدة" بمزاياه في الحلقة 8

مسلسل الزوجه 18.. سكرتيرة "حمزة" تقنع "فريدة" بمزاياه في الحلقة 8

عرض وائل صبري، مالك مطاعم "حمزة للمأكولات"، سلسلة مطاعمه للبيع، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "أقسم بالله العظيم بتكلم جد، أنا عارض مطعم أبو حمزة وبلال وحليمة، للبيع النهائي وراجع هندسة تاني بإذن الله تعالى".

وأضاف "صبري": "أي شركة محترمة أو فرد عاوز يشتري تبلغني inbox، حبيعهم وأترك المجال ده نهائيا، مش حضحي براحتي وبيتي وعيالي عشان صراعات وحسابات، وناس كل همها إزاى أنا أفشل، أنا مش هفشل بأمر الله، مفيش حد عاوز يبيع ولاده يعني؟؟، بس بفضل الله حبيعها وهيا أنجح مطاعم في مصر".

وتابع: "الفيديوهات اللى بعملها مفروض أوقفها، معملش عروض كتير، متكلمش على الأكل البايظ، لو مسكتش حنبعتلك اللي يقفلهالك، ونقول إن أنت اللي أكلك بايظ"، موضحًا أنه يتلقى سباب ليل ونهار بسبب الفيديوهات والعروض، "متشكرين".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"عروسة وشهر عسل" لكل سائح في هذه المدينة

"عروسة وشهر عسل" لكل سائح في هذه المدينة

يتم الزواج في طقوس تستمر نصف ساعة، ويتبادل خلالها الزوجان الخاتم لكنه يعد زواج غير قانونى ولا يشمل إقامة علاقات.
حتى "فيس بوك" لم يرحم "هواوي".. قرار مزعج من عملاق التواصل الاجتماعي

حتى "فيس بوك" لم يرحم "هواوي".. قرار مزعج من عملاق التواصل الاجتماعي

حرم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هواتف "هواوي" من تحميل التطبيق، ويأتي ذلك بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منتجات الشركة الصينية، بعد أن كانت اله
من هو عمرو فهمي الذي تسبب في القبض على رئيس كاف بفرنسا؟

من هو عمرو فهمي الذي تسبب في القبض على رئيس كاف بفرنسا؟

ألقت السلطات الفرنسية، اليوم، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أثناء تواجده في باريس لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
"سارة" البطل الحقيقي لمسلسل "حكايتي": اتوجعت لحد ما فتحت أتيليه

"سارة" البطل الحقيقي لمسلسل "حكايتي": اتوجعت لحد ما فتحت أتيليه

وجدت سارة بالصدفة قصة حياتها تشبه بطلة مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبرين، بداية من حرمان أهلها لها للعمل في تصميم الأزياء حتى استطاعت كسر قواعدهم وتحقيق حلمها
"هواوي" تعلن موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد البديل لـ"أندرويد"

"هواوي" تعلن موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد البديل لـ"أندرويد"

حصلت شركة "هواوي" على براءات اختراع لنظامها التشغيلي الجديد "آرك أو إس" والذي كان يحمل سابقا اسما رمزيا "هونج مينج" ومن المفترض أن يتم إطلاقه في نهاية العام