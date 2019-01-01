"حمزة للمأكولات" معروض للبيع.. ومالكه: "بيشتموني ليل نهار"

عرض وائل صبري، مالك مطاعم "حمزة للمأكولات"، سلسلة مطاعمه للبيع، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "أقسم بالله العظيم بتكلم جد، أنا عارض مطعم أبو حمزة وبلال وحليمة، للبيع النهائي وراجع هندسة تاني بإذن الله تعالى".

وأضاف "صبري": "أي شركة محترمة أو فرد عاوز يشتري تبلغني inbox، حبيعهم وأترك المجال ده نهائيا، مش حضحي براحتي وبيتي وعيالي عشان صراعات وحسابات، وناس كل همها إزاى أنا أفشل، أنا مش هفشل بأمر الله، مفيش حد عاوز يبيع ولاده يعني؟؟، بس بفضل الله حبيعها وهيا أنجح مطاعم في مصر".

وتابع: "الفيديوهات اللى بعملها مفروض أوقفها، معملش عروض كتير، متكلمش على الأكل البايظ، لو مسكتش حنبعتلك اللي يقفلهالك، ونقول إن أنت اللي أكلك بايظ"، موضحًا أنه يتلقى سباب ليل ونهار بسبب الفيديوهات والعروض، "متشكرين".