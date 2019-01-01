هنيدي يعلن عن تفاصيل فيلمه الجديد "عقلة الأصبع": أضخم إنتاج في مصر

نشر الفنان محمد هنيدي عبر صفحته على موقع "فيس بوك" صورة جديدة تتضمن تفاصيل فيلمه الجديد الذي أطلق عليه "عقلة الأصبع"، واصفا إياه بأضخم إنتاج في تاريخ مصر.

وإن واحدة من أهم شركات الجرافيك العالمية ستشرف على الفيلم الذي قام عمر طاهر بتأليفه، الذي سبق وعمل مع هنيدي في فيلم الرسوم المتحركة "سوبر هنيدي".

وعلق هنيدي على الصورة "لكل اللى سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد، استنوني في فيلم كبير جدًا جدًا جدًا".

ويقدم الفنان محمد هنيدي حاليا مسرحية الكوميدية 3 أيام في الساحل، خلال موسم الصيف، وهى من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.