وظيفة وفسحة.. منتجع فاخر في المالديف يطلب متدربين لرعاية السلاحف

إذا كنت ترغب في قضاء عطلة فاخرة في جزر المالديف بدون تحمل أي تكاليف، فيبدو أن الفرصة قد حانت، فقد أعلن فندق Coco Palm Dhuni Kolhu الفاخر عن احتياجه لمتدرب للعمل هناك لمدة أسبوعين لرعاية السلاحف البحرية.

العمل لصالح مشروع أولد ريدلي، الذي يعمل على إنقاذ السلاحف البحرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل تلك الكائنات وإطلاقها في محمية بأتول، وفقا لموقع "سي إن بي سي.

وعلى الرغم من أن تلك الوظيفة لا تشمل دفع راتب، ولكن سيتم تغطية تكاليف الرحلة، حيث إنها مفتوحة لجميع جنسيات العالم، كما أن المتدرب سيقيم في فيلا فاخرة ذات إطلالة ساحرة مع إمكانية تناول الطعام في مطعم فاخر، بالإضافة إلى رحلة بحرية عند غروب الشمس ورحلة غوص بصحبة مرشدين.

أما عن الواجبات المطلوبة من المتدرب فتشمل إطعام السلاحف وتنظيف الخزانات ومراقبة العمليات الجراحية، وقد يكون هناك فرصة لحضور مهام إنقاذ السلاحف والمساعدة في إطلاق التي تم تأهيلها.

يجب على الراغبين في التقدم لتلك الوظيفة تصوير مقطع فيديو قصير وخطاب مكون من 500 كلمة يوضح سبب التي تدفع المركز لقبوله، ولا يشترط الخبرة السابقة، لكن يجب أن يكون المتقدم أكبر من 18 عامًا وحريص على العمل في نفس المجال.