أطعمة تجنب تناولها على "الريق".. بينها الموز والخضروات

يشكل تناول عدد كبير من الأطعمة في وجبة الإفطار خطأ كبيرًا، وذلك لأن هذا يؤثر على المعدة والأمعاء بسبب فراغهما، الأمر الذي قد يشكل خطورة على الصحة.

وذكرت "روسيا اليوم"، مجموعة من المواد التي تشكل خطرًا، عند تناولها في وجبة الإفطار، كالتالي:

الحمضيات

ويعتقد الكثيرون أن شرب عصير البرتقال أو الليمون في الإفطار أمر صحي، لكنه ضار بشكل كبير، ويتسبب في الإصابة بالتهابات المعدة.

الحلوى

ويفضل عدم تناول المعجنات المحلاة أثناء فراغ المعدة، وذلك لأن البنكرياس يعجز عن إفراز كميات كبيرة من الأنسولين في الصباح، وهو ما يؤدي لاضطراب توازن السكر في الجسم.

القهوة

وتناول القهوة على معدة فارغة، يستبب في تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

الخضروات

وتناول الخضراوات الطازجة على معدة فارغة، يتسبب في التهابتها أيضًا، وذلك لأنها تحتوي على أحماض أمينية قوية.

الموز

وتناول الموز في الصباح يؤدي إلى هضمه ببطء، وهو ما يمكن أن يتسبب في حدوث انتفاخات.