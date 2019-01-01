ماذا سيفعل أوزيل بهدايا حفل زفافه الأسطوري على ملكة جمال تركيا؟

05:31 م | السبت 08 يونيو 2019
حفل زفاف مسعود أوزيل

حفل زفاف مسعود أوزيل

كتب: الوطن

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احتفل اللاعب الألماني مسعود أوزيل صاحب الأصول التركية، ونجم نادي أرسنال الإنجليزى بحفل زفافه الأسطوري على ملكة جمال تركيا السابقة الممثلة أمينة جولشة مساء أمس، بفندق "فور سيزون" باسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته، ضارباً بالانتقادات التي وجهت له عرض الحائط.

وكان "أوزيل" صاحب الـ30 عاما طلب من الرئيس أردوغان في وقت سابق، أن يكون شاهداً على زواجه، وهو ما عرضه لانتقادات شديدة خاصة بعد التقاط صورة له وهو يقدم قميصه إلى أردوغان.

ووصل الرئيس التركى إلى الحفل الذى أقيم على شاطئ البسفور في موكب كبير، وكانت معه زوجته وظهروا إلى جانب العروسين، وهم يتبادلا الابتسامات، في قاعة عقد القران التي اكتظت بالحاضرين من نجوم الفن والرياضة، وكان الرئيس التركي وزوجته شاهدين على عقد القران، بحسب "دويتش فيله".

وبدأت مراسم الزفاف الأسطورية بطقس "الحنة" وارتدت فيه العروس فستان تقليدي أحمر اللون، وبعدها أقيمت جلسة عائلية داخل منزل العروس، ثم قام العريس باصطحاب عروسه من منزل عائلتها في زفة شعبية تقليدية بالطبول، وتم عرض أغنية خاصة بالعروسين سجلها المغني الشهير تاركان على فيديو كليب يضم الزوجان.

وأعلن الزوجان أنهما سيتبرعا لإطعام 16 ألف مسكين ومحتاج، من خلال هدايا الزواج التي حصلوا عليها وسيتحمل "أوزيل" تكاليف جراحات طبية لألف طفل ضمن مشروعه الخيري "بيج فوت" بمناسبة الزفاف.

وكان مسعود أوزيل دفع 100 ألف ليرة تركية لفستان الزفاف والبدلة، و450 ألف ليرة أخرى من أجل زفة العروسين على الطريقة التقليدية بالطبول، وأهدى عروسه فيلا في وسط مدينة اسطنبول قيمتها 15 مليون ليرة تركية، وتجاور منزل الممثل المعروف أنجين ألتان دوزياتان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل". 

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