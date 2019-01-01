بالفيديو| متهمة نيمار بالاغتصاب تخرج من مركز الشرطة محمولة على اليدين

05:18 م | السبت 08 يونيو 2019
نيمار ونجيلا ترينداد

نيمار ونجيلا ترينداد

كتب: الوطن

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انتشر مقطع فيديو لنجيلا ترينداد عارضة الأزياء البرازيلية وهي تغادر مركز الشرطة في ساو باولو الجمعة، بعد إدلائها بشهادتها على ذمة ادعائها على لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار بالاغتصاب.

واستمرت عارضة الأزياء البالغة 26 عاما 6 ساعات داخل مركز الشرطة، قبل أن تخرج محمولة على ذراعي محاميها إلى السيارة، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتقدمت عارضة الأزياء البرازيلية بشكوى قبل 10 أيام اتهمت فيها لاعب باريس سان جيرمان نيمار باغتصابها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية، كما انتشر شريطا قصيرا مدته نحو دقيقة وسبع ثوان، يظهر نيمار وترينداد في غرفة نوم وهما يتشاجران.

وبدوره رد نيمار على هذا الفيديو، ببث مقطع آخر عبر "إنستجرام"، يؤكد فيه أنه ضحية "فخ" نصب له، مشيرا إلى أن الحقيقة "هي عكس الاتهامات تماما"، عارضا في الشريط الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق "واتساب"، بما فيها صور عارية تسلمها منها.

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