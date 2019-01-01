روسيا تنتج نسخة جديدة من "تشيرنوبيل" لمحاربة المسلسل الأمريكي

01:11 م | السبت 08 يونيو 2019
تشيرنوبيل chernobyl

تشيرنوبيل chernobyl

كتب: الوطن

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حقق مسلسل تشيرنوبيل نجاحًا كبيرًا بعد أيام من عرضه أولى حلقاته في مايو الماضي، لتتواصل سلسلة النجاح وإشادات الجمهور والنقاد به حتى عرض آخر حلقاته في 3 يونيو الجاري.

وانتهى المسلسل القصير لشبكة HBO الذي يغطي الكارثة النووية والمكون من 5 حلقات، في 3 يونيو، وحصل على أعلى تصنيف للجمهور على IMDb، إلى غاية يوم الخميس، بحصوله على 9.6 نجمة من أصل 10 نجوم، متغلبا على المسلسلات الضخمة على غرار "صراع العروش" وBreaking Bad.

ولكن يبدو أن المسلسل أغضب دولة روسيا، التي قررت إنتاج نسخة جديدة من المسلسل تحمل وجهة نظر الدب الروسي.

ووفقًا لما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النسخة الجديدة من مسلسل "تشيرنوبيل"، تتهم فيه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأنها مسؤولة عن الكارثة النووية.

وأعلن مذيع في التلفزيون الروسي NTV أنه تم تكليفه بإنجاز السلسلة، وأن التصوير بدأ بالفعل في بيلاروس بإشراف المخرج أليكسي مرادوف.

وتحكي النسخة الروسية قصة عميل استخبارات سوفييتي "بطل"، يحاول إحباط مؤامرة تخريبية مزعومة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ردًا على اتهام نسخة HBO للبيروقراطيين السوفييت، بالبلاهة في التعاطي مع الحادثة النووية، التي وقعت عام 1986 في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية.

وحدثت كارثة تشيرنوبيل، التي تعتبر أكبر كارثة نووية شهدها العالم، خلال اختبار سلامة فاشل للمفاعل رقم 4، في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، ولا يوجد دليل موثوق به يشير إلى أن الحادث كان جزءًا من مخطط لوكالة الاستخبارات المركزية.

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