ارتدى قبعة على الرأس واحرص على شرب الماء.. طرق للحماية من ضربة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها معظم البلاد والخروج إلى العمل فى وضح النهار قد يتعرض الكثيرون إلى ضربات الشمس، وذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية طرق بسيطة تساعد على الحماية من ضربات الشمس حسبما ذكرها الطبيب أليكسي فودولازوف.

ومن بين هذه الوسائل: ارتداء غطاء الرأس، وزيادة كمية المياه التي تشربها خاصة في أيام الحرارة الشديدة، فلابد من الحرص على أن تتواجد معك زجاجة من الماء فى حال الخروج لأكثر من ساعة للحماية من ارتفاع درجات الحرارة التى تتطلب شرب 100-150 مل كل 15-20 دقيقة.

ومن الضروري ارتداء قبعة، وأخذ قسط من الراحة، والذهاب إلى الغرف المكيفة، وفي وسائل النقل التي لا يوجد فيها تكييف الهواء تحتاج إلى فتح النوافذ.