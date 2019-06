شاهد| "الريدز" و"الملكي" يغيران تصميم "قميصهما" استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي "الريدز"، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، قميصًا جديدًا للفريق، حيث ظهر بعض اللاعبين يرتدون القميص الأبيض في شكله الجديد، وشورت لونه "كحلي"،

ونشرت صفحة النادي الرسمية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة للاعبي الفريق مرتديين القميص الجديد، وكان من بينهم محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا.

وتعد هذه المرة هي الثانية الذي يغير فيها النادي شكل القميص الخاص به، حيث غير خلال الموسم المنصرم شكل القميص "الأحمر" الأساسي، ووضع عليه خطوط طويلة باللون الذهبي، المستوحي من قميص الفريق لموسم 1982/83 تخليدًا للمدرب الأسطورة بوب بايزلي في الذكرى المئوية لميلاده، والذي يعد من أنجح مدربي الفريق.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع شكل القميص الجديد لنادي ليفربول، معلقين: "أقرب إلى قميص منتخب إنجلترا ونادي توتنهام.. كنتوا خليتوا الشعار باللون الأحمر.. الأحمر أروع.. جميل جدًا.. خرافي".

كما أجرى أيضًا نادى ريال مدريد الإسباني "الملكي"، بعض التعديلات في قميصه "الأبيض" للموسم الجديد 2019/2020 الذي يعلوه 3 خطوط ذهبية على الكتف ومكتوب عليه أسماء نجوم الفريق باللون الذهبي و"شورت" أسود بـ3 خطوط ذهبية على جانبيه، وهو من ماركة Adidas، فيما يظهر حارس المرمى بقميص أصفر اللون.

