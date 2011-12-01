شاهد| "الريدز" و"الملكي" يغيران تصميم "قميصهما" استعدادا للموسم الجديد

12:12 ص | السبت 08 يونيو 2019
القميص الجديد لنادى ليفربول

القميص الجديد لنادى ليفربول

كتب: صفية النجار

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي "الريدز"، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، قميصًا جديدًا للفريق، حيث ظهر بعض اللاعبين يرتدون القميص الأبيض في شكله الجديد، وشورت لونه "كحلي"، 

ونشرت صفحة النادي الرسمية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة للاعبي الفريق مرتديين القميص الجديد، وكان من بينهم محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا.

وتعد هذه المرة هي الثانية الذي يغير فيها النادي شكل القميص الخاص به، حيث غير خلال الموسم المنصرم شكل القميص "الأحمر" الأساسي، ووضع عليه خطوط طويلة باللون الذهبي، المستوحي من قميص الفريق لموسم 1982/83 تخليدًا للمدرب الأسطورة بوب بايزلي في الذكرى المئوية لميلاده، والذي يعد من أنجح مدربي الفريق.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع شكل القميص الجديد لنادي ليفربول، معلقين: "أقرب إلى قميص منتخب إنجلترا ونادي توتنهام.. كنتوا خليتوا الشعار باللون الأحمر.. الأحمر أروع.. جميل جدًا.. خرافي".

كما أجرى أيضًا نادى ريال مدريد الإسباني "الملكي"، بعض التعديلات في قميصه "الأبيض" للموسم الجديد 2019/2020  الذي يعلوه 3 خطوط ذهبية على الكتف ومكتوب عليه أسماء نجوم الفريق باللون الذهبي و"شورت" أسود بـ3 خطوط ذهبية على جانبيه، وهو من ماركة Adidas، فيما يظهر حارس المرمى بقميص أصفر اللون.

وعلقت جماهير النادى على القميص الجديد قائلين "ريال مدريد اسدل الستار عن قميصة للموسم القادم، رائع.. قميص ريال مدريد الجديد فخخم يا ناس.. طقم الرابعة عشر.. طب مش كنتم تستنوا هازارد يلبسه الأول.. حلو بيفكرنى بموسم2011/12".

واستلهم تصميم قميص نادى ريال مدريد من التاج الذهبي الذي زيّن شعار النادي منذ حصوله على أول لقب ملكي عام 1920، والجوائز والكؤوس التي حصل عليها، ولا يوجد اللون الذهبي على قميص الفريق "الأبيض" منذ موسم 2011.

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