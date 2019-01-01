روسيا تحذر من انفجار بركان سيتسبب في تدمير العالم

أصدر علماء تحذيرهم من ثورة بركان عملاق على وشك الإنفجار، وذلك بعد رصدهم لإشارات تدل على نشاطه، حيث أشار الخبراء إلى حدوث كارثة في روسيا والعالم بأجمعه، في حال انفجار ذلك البركان.

ووفقًا لما ذكرت "روسيا اليوم"، لاحظ العلماء مؤخرًا، عودة النشاط الطبيعي لبركان "بولشايا أودينا"من جديد، ليحذروا من احتمالية حدوث كارثة عملاقة، في حال انفجار البركان.

ووصف، إيفان كولاكوف، رئيس التصوير المقطعي الزلزالي بـ "المعهد الروسي للجيولوجيا البترولية والجيوفيزياء"، ذلك الحدث، أنه في حال خمود البركان لفترة طويلة، يمكن أن يكن الانفجار الأول له كارثيًا.

وأضاف "كولاكوف"، أن انفجار هذا البركان الضخم، سيدفع الحمم البركانية في الهواء لمسافات بعيدة، على جميع أنحاء الكرة الأرضية.

وحذر "إيفان" من خطورة انفجار البركان، والتي قد تصبح "كارثة" بومبي جديدة، والتي حدثت بسبب بركان "فيزوف"، منذ سنوات طويلة وتسببت في دفن المدينة تحت الرماد البركاني.