"المكنسة الكهربائية".. تحد جديد ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

10:33 م | الجمعة 07 يونيو 2019
تحدى المكنسة الكهربائية

تحدى المكنسة الكهربائية

كتب: الوطن

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انتشر تحدي المكنسة الكهربائية أو Bin Bag Vacuum Challenge عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور عدة تحديات سبقته مثل دلو الثلج ورقصة كيكي والـ10 سنوات وغيرها من التحديات الخطيرة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيها الكثيرون من الأشخاص غير عابئين بخطورتها.

وتعتمد فكرة تحدي المكنسة الكهربائية، على أن يضع الشخص نفسه داخل "كيس زبالة" وإغلاقه على نفسه، ويضع شخص أخر  مكنسة كهربائية بداخله لشفط الهواء، وجعل الكيس ملتصق بجسم من بداخله ومنعه من الحركة، ويصور من يشارك في هذا التحدي، نفسه بالفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي- بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وعقب شفط الهواء يظهر المتحدي وهو مشلول الحركة تمامًا، وهو ما يعرضه لمشاكل صحية، حيث يؤدى إلى الاختناق والتأثير على الجهاز العصبى وإتلافه.

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