"عروسة وشهر عسل" لكل سائح في هذه المدينة

أطلقت هولندا مبادرة فريدة من نوعها، حيث أصبح بوسع السياح الذين يزورون العاصمة أمستردام الزواج من سكان العاصمة المحليين لفترة محدودة، لتقريب السكان من السياح، فقدت فتحت هيئة السياحة في العاصمة الهولندية، الباب أمام السياح للزواج الرمزي، ليتجول السياح معهم في المدينة، ويكتشفوا الأماكن التي لا يتم الذهاب إليها في العادة.

ويتم الزواج في طقوس تستمر نصف ساعة، ويتبادل خلالها الزوجان الخاتم لكنه يعد زواج غير قانوني فهو يأخذ طابع رمزي فقط، ولا يشمل إقامة أي علاقة، وعقب الزواج، يزور السائح "العريس" عددًا من معالم المدينة، في إطار "شهر عسل وهمي"، قبل أن يعود إلى بلاده دون زوجته المؤقتة- بحسب "سكاى نيوز عربية".

ومن المرتقب أن تعقد أولى الزيجات الأسبوع المقبل، وتستقبل العاصمة الهولندية 19 مليون سائح سنويًا في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى 29 مليون خلال العقد المقبل.