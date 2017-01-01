«مادونا» ضحية لـ«المنتج المتحرش»

كسرت ملكة البوب الأمريكية، مادونا، صمتها، لتنضم إلى قائمة النساء اللاتى تعرضن للتحرش من قِبل منتج هوليوود الشهير هارفى واينستين.

وكشفت مادونا، فى مقابلة أجرتها مع مجلة «نيويورك تايمز»، بمناسبة بلوغها الـ60 عاماً، أنها كانت فى السابق إحدى ضحايا المنتج المتحرش الذى تلاحقه عشرات الدعاوى. وسُئلت المغنية الأمريكية عن حركة «Time›s Up»، التى أسسها مشاهير هوليوود عام 2018 ضد التحرش الجنسى، بعد اكتشاف فضائح هارفى واينستين عام 2017، وقالت: «هارفى كان يتجاوز الحدود والخطوط، بصورة لا تصدق».

واعتبرت ملكة البوب الأمريكية أن واينستين أقدم على أفعاله الشائنة، لأنه يمتلك «القوة وناجح فى أفلامه، والكل يريد أن يعمل معه»، مضيفة: «لذلك كان يجب عليك أن تتحمل الأمر». وتحدثت تقارير عن أن سلوك واينستين المشين طال أكثر من 70 امرأة، بينهن نجمات فى هوليوود، مثل جوينيث بالترو، وأنجلينا جولى، وجوديث جودريش.