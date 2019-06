"ناسا" تعلن موعد استقبال السياح في الفضاء لمدة 30 يوما

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنها ستسمح للسياح بزيارة محطة الفضاء الدولية في عام 2020.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أنها ستفتح محطة خاصة بالمدارات السياحة، بالإضافة للمشاريع التجارية الأخرى.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x