"ناسا" تعلن موعد استقبال السياح في الفضاء لمدة 30 يوما

06:12 م | الجمعة 07 يونيو 2019
في عام 2020.. "ناسا" تعلن عن سفر السائحين للفضاء لمدة 30 يوم

في عام 2020.. "ناسا" تعلن عن سفر السائحين للفضاء لمدة 30 يوم

كتب: لمياء محمود

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنها ستسمح للسياح بزيارة محطة الفضاء الدولية في عام 2020.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أنها ستفتح محطة خاصة بالمدارات السياحة، بالإضافة للمشاريع التجارية الأخرى.

وقال روبن جاتنز، نائب مدير محطة الفضاء الدولية، إنه تم إطلاق المكون الأول من المحطة الفضائية الدولية في المدار في عام 1998، وكانت المحطة مشغولة باستمرار منذ نوفمبر 2011، وسيتم السماح لسائحي الفضاء، بالسفر إلى محطة الفضاء الدولية لمدة تصل إلى 30 يومًا، وفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني.

وأوضح "روبن" أن السياح سيسافرون على متن مركبة فضائية أمريكية، كما سيتم تكليف كيان تجاري خاص بتحديد تكوين الطاقم وضمان تلبية رواد الفضاء الخاصين للمتطلبات الطبية والتدريبية لرحلات الفضاء.

يذكر أن وكالة الفضاء كانت قد اعلنت مؤخرًا عن خطتها للعودة إلى القمر بحلول عام 2024.

 

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