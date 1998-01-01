مقابل 58 مليون دولار.. "ناسا" تفتح الباب أمام السياح لزيارة الفضاء

05:48 م | الجمعة 07 يونيو 2019
محطة الفضاء الدولية-صورة أرشيفية

محطة الفضاء الدولية-صورة أرشيفية

كتب: (أ.ف.ب)

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم، أنها ستسمح اعتبارا من العام المقبل للسياح إلى الفضاء والشركات، باستخدام محطة الفضاء الدولية مقابل بدل مالي، وذلك في إطار مساعيها لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بها.

وقال المدير المالي للوكالة، جيف ديويت، في نيويورك، إن "ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام الفرص التجارية والتسويق، بشكل لم نقم به أبدا في السابق".

وأوضحت روبن جاتنس، المسؤولة في ناسا التي تشغل المحطة، أن "ناسا ستسمح بما يصل الى مهمتين قصيرتين لرواد فضاء يقوم بزيارات خاصة، سنويا".

ويمكن أن تصل الإقامة في المحطة إلى 30 يوما، بحسب ناسا، وبالتالي، يمكن لحوالى 12 رائد فضاء يقومون بزيارات خاصة أن ينزلوا في محطة الفضاء الدولية سنويا، وستقوم الشركتان اللتان تطوران في هذا الوقت مركبات لناسا، "سبايس إكس" مع المركبة "كرو دراجون"، و"بوينج" التي تبني "ستارلاينر"، حصريا بنقل رواد الفضاء هؤلاء.

وستختار هاتان الشركتان الزبائن وتسعران الرحلة التي ستشكل القسم الأكثر كلفة من هذه المغامرة، أي ما يعادل 58 مليون دولار لرحلة ذهاب- إياب، وهو متوسط الرسم الذي تدفعه "ناسا" لنقل رواد فضائها، لكن السياح سيدفعون لناسا كلفة الإقامة في المدار وتأمين المواد الغذائية والمياه وكل نظام الدعم الموجود على متن محطة الفضاء.

وقال جيف ديويت: "هذا الأمر سيكلف حوالى 35 ألف دولار في الليلة لكل رائد فضاء".

ومحطة الفضاء الدولية ليست ملكا لـ"ناسا"، فقد بنيت مع روسيا منذ 1998 فيما تشارك دول أخرى فيها وترسل رواد فضاء، ولن يكون السياح إلى الفضاء أول من يزور المحطة، فقد كان رجل الأعمال الأمريكي دنيس تيتو الأول عام 2001، حين دفع لروسيا حوالى 20 مليون دولار آنذاك لقاء الرحلة.

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