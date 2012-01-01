"هواوي" تعلن موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد البديل لـ"أندرويد"

03:35 م | الجمعة 07 يونيو 2019
بالصور| هواوي تعلن عن موعد إطلاق نظامها التشغيلي الجديد "Ark OS"

بالصور| هواوي تعلن عن موعد إطلاق نظامها التشغيلي الجديد "Ark OS"

كتب: الوطن

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قررت شركة "هواوي" الصينية الرد على الولايات المتحدة بطرح نظام تشغيل جديد، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج الشركة الصينية ضمن القائمة السوداء، ما ترتب عليه منع الشركات الأمريكية من التعامل معها وسحب شركة "جوجل" ترخيص نظام الـ"أندرويد".

وحصلت "هواوي" على براءات اختراع لنظامها التشغيلي وحمل اسما رمزيا "آرك أو إس"، أو "سفينة هواوي"، والذي كان يحمل عند بداية تصميمه اسم "هونج مينج"، ومن المنتظر أن يتم إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضحت الصور الملتقطة للنظام التشغيل، وجود تطبيقين من "أندرويد"، ومن غير المعروف ما إذا كان نظام التشغيل الجديد مدعما من "أندرويد" أم لا، ولن يتضمن "آرك" تطبيق "جوجل بلاي"، أو تطبيقات "جوجل"، حيث سيتوقف ترخيص استخدام "أندرويد" بداية من يوم 19 أغسطس المقبل، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "تيك ناف" لأخبار التقنية.

ووفقا للرئيس التنفيذي في شركة هواوي، ريتشارد يو، فقد بدأ تطوير نظام التشغيل "آرك" منذ العام2012 ، تحت اسم "هونج مينج" ، ثم تقدمت "هواوي" في في مارس الماضي ببراءة اختراع.و يذكر أن "هواوي" كان من المفترض أن تطلق نظام التشغيل الجديد في يناير العام الماضي، إلا إنها امتنعت عن ذلك حفاظا على علاقتها التجارية مع "جوجلط وعدد من الشركات الأمريكية الأخرى مثل "كوالكوم".

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